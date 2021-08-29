Агент Кейта раскритиковал Клоппа

Наби Кейта Агент полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта раскритиковал главного тренера "красных" Юргена Клоппа после матча против "Челси".

Кейта выходил в стартовом составе на оба первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги. Их "красные" выиграли с общим счетом 5:0.

Однако ничью 1:1 с "Челси" накануне Наби целиком провел в запасе, и агент Малик Кебе считает, что только Клопп виноват в потере очков.

"Мне очень сложно понять Клоппа. Нужно быть им, чтобы понять, почему он оставил Кейта в запасе, учитывая форму Наби прямо сейчас".

"Только ваш "супертренер" виноват в этой ничьей против "Челси", — написал Кебе в твиттере.


Метки Кейта, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 17:00

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  1. true-manc 29.08.2021 17:06 # true-manc
    Грамотная струя на уродливую рожу лгбт-активиста:
    клоп отсосал что в судейском кабинете, что на поле.

    (ответить)

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