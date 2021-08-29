Агент Кейта раскритиковал Клоппа
Агент полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта раскритиковал главного тренера "красных" Юргена Клоппа после матча против "Челси".
Кейта выходил в стартовом составе на оба первых матча "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги. Их "красные" выиграли с общим счетом 5:0.
Однако ничью 1:1 с "Челси" накануне Наби целиком провел в запасе, и агент Малик Кебе считает, что только Клопп виноват в потере очков.
"Мне очень сложно понять Клоппа. Нужно быть им, чтобы понять, почему он оставил Кейта в запасе, учитывая форму Наби прямо сейчас".
"Только ваш "супертренер" виноват в этой ничьей против "Челси", — написал Кебе в твиттере.
29.08.2021 17:00
Просмотров: 278
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Грамотная струя на уродливую рожу лгбт-активиста:
клоп отсосал что в судейском кабинете, что на поле.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий