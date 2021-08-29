"Вест Хэм" близок к покупке Влашича

"Вест Хэм" близок к покупке атакующего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича за 25 миллионов фунтов.

Как утверждает Sky Sports, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес обратил свой взор на Влашича, отчаявшись вернуть из "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.



Ранее в своей карьере Влашич провел один год в "Эвертоне", будучи купленным у "Хайдука" за 8 млн. фунтов. В течение того периода Никола сыграл только 19 матчей.



Уехав в Москву в 2018 году — сперва на правах аренды, а затем и по постоянному трансферу — 23-летний серб обрел игровую зрелость и теперь может получить второй шанс в Премьер-Лиге.