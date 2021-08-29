"Вест Хэм" предложит 15 млн. фунтов за Лингарда

Джесси Лингард "Вест Хэм" планирует предложить 15 миллионов фунтов за вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Еще недавно "Вест Хэм" был готов смириться с тем, что не сможет вернуть Лингарда, который блестяще провел у "молотобойцев" вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

"Юнайтед" оценивал Лингарда в 25 млн. фунтов, а сам Джесси лелеял мечту все-таки заиграть в основе родного клуба.

Однако в пятницу "красные дьяволы" объявили о трансфере Криштиану Роналду, который в этом сезоне будет соперничать за позицию центрального форварда, с Эдинсоном Кавани, тогда как остальные атакующие игроки команды Оле Гуннара Сульшера будут конкурировать за два места на флангах.

Конкуренция со стороны Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда, Антони Мартиаля, Джейдона Санчо и Даниэля Джеймса не сулит ничего хорошего 28-летнему Лингарду.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, возвращение Роналду в "Юнайтед" подталкивает "Вест Хэм" к тому, чтобы предпринять новую попытку выкупить Лингарда. "Молотобойцы" должны выдвинуть свое предложение по Джесси до закрытия трансферного окна.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 15:00

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  1. manutd-20champ 29.08.2021 15:55 # manutd-20champ
    30 не меньше.

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  2. superglor 29.08.2021 15:17 # superglor
    Легенда пригородных, олицетворение этого клуба.

    Как говорится, с таким и6алом только в МЮ играть.

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