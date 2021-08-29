"Боруссия" хочет арендовать Хадсон-Одои

Дортмундская "Боруссия" хочет арендовать вингера "Челси" Калума Хадсон-Одои до конца сезона 2021/22.

В преддверии выезда к "Ливерпулю" главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не помышляет о расставании с Хадсон-Одои, а сам Каллум готов сражаться за место в основе.



Однако слова Тухеля не останавливают "Боруссию". Хадсон-Одои до сих пор не сыграл ни минуты за "синих" в этом сезоне Премьер-Лиги, а клуб из Дортмунда готов пообещать Каллуму регулярную практику.



The Guardian ожидает, что в заключительные дни летнего трансферного окна "Боруссия" оформит свой интерес к 20-летнему англичанину в конкретное предложение об аренде.



Хадсон-Одои, вероятно, и сам понимает, что для дальнейшего развития ему нужно играть регулярно, а репутация "Боруссии" как клуба, который умеет работать с английскими талантами, станет важным фактором при принятии Каллумом решения.