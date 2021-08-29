"Бернли" купил Максвела Корне

Максвел Корне "Бернли" объявил о приобретении левого защитника "Лиона" и сборной Кот-д'Ивуара Максвела Корне.

Пройдя медицинское обследование, 24-летний Корне заключил с "Бернли" контракт до 2026 года.

Максвел, способный сыграть на нескольких позициях на обоих флангах, обошелся "бордовым" в 15 миллионов фунтов, что является повторением трансферного рекорда клуба с "Терф Мур".

Корне провел в "Лионе" шесть с половиной лет, в течение этого времени забив внушительное количество голов как для флангового игрока — 51.


Метки Бернли, Корне, Лион, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 13:05

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Последние комментарии:




  1. ruslan19930611 29.08.2021 13:37 # ruslan19930611
    Он крайний нападающий не?

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  2. mancityman 29.08.2021 13:28 # mancityman
    Вроде же лузерпук его хотел купить))

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  3. gidro-met 29.08.2021 13:18 # gidro-met
    Почтии по 10 голов за сезон для защаа норм!)

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