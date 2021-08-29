"Бернли" купил Максвела Корне
"Бернли" объявил о приобретении левого защитника "Лиона" и сборной Кот-д'Ивуара Максвела Корне.
Пройдя медицинское обследование, 24-летний Корне заключил с "Бернли" контракт до 2026 года.
Максвел, способный сыграть на нескольких позициях на обоих флангах, обошелся "бордовым" в 15 миллионов фунтов, что является повторением трансферного рекорда клуба с "Терф Мур".
Корне провел в "Лионе" шесть с половиной лет, в течение этого времени забив внушительное количество голов как для флангового игрока — 51.
29.08.2021 13:05
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Последние комментарии:
Он крайний нападающий не?
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Вроде же лузерпук его хотел купить))
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Почтии по 10 голов за сезон для защаа норм!)
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