"Бернли" купил Максвела Корне

"Бернли" объявил о приобретении левого защитника "Лиона" и сборной Кот-д'Ивуара Максвела Корне.

Пройдя медицинское обследование, 24-летний Корне заключил с "Бернли" контракт до 2026 года.



Максвел, способный сыграть на нескольких позициях на обоих флангах, обошелся "бордовым" в 15 миллионов фунтов, что является повторением трансферного рекорда клуба с "Терф Мур".



Корне провел в "Лионе" шесть с половиной лет, в течение этого времени забив внушительное количество голов как для флангового игрока — 51.