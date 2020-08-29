Роналду согласился на понижение зарплаты ради возвращения в МЮ

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты относительно "Ювентуса", но все равно станет самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед".

В минувшую пятницу "Юнайтед" обрадовал своих фанатов, объявив о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду.

Криштиану все еще предстоит подписать личный контракт, однако его детали уже просочились в прессу.

Как утверждает Daily Mail, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш затребовал у "красных дьяволов" зарплату для своего клиента в 20 миллионов фунтов в год — или 385 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, это позволит Роналду отобрать у голкипера Давида Де Хеа звание самого высокооплачиваемого игрока клуба. Но в Турине Криштиану получал и того больше — 500 тыс. фунтов в неделю.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 13:00

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  1. yela 29.08.2021 13:52 # yela
    Интересная дуэль намечается - Пеналду vs Пенальдеша. Кто забьет больше 11-метровых?

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  2. ganinilyha 29.08.2021 13:37 # ganinilyha
    Вот это жертва

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  3. werhover 29.08.2021 13:06 # werhover
    Повторить бы сезон 2007/08

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  4. c-h-e-l-s-i-best 29.08.2021 13:05 # c-h-e-l-s-i-best
    500к в неделю ыыыыыыы

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