Роналду согласился на понижение зарплаты ради возвращения в МЮ
Нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты относительно "Ювентуса", но все равно станет самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед".
В минувшую пятницу "Юнайтед" обрадовал своих фанатов, объявив о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду.
Криштиану все еще предстоит подписать личный контракт, однако его детали уже просочились в прессу.
Как утверждает Daily Mail, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш затребовал у "красных дьяволов" зарплату для своего клиента в 20 миллионов фунтов в год — или 385 тыс. фунтов в неделю.
Таким образом, это позволит Роналду отобрать у голкипера Давида Де Хеа звание самого высокооплачиваемого игрока клуба. Но в Турине Криштиану получал и того больше — 500 тыс. фунтов в неделю.
29.08.2021 13:00
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Вот это жертва
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Повторить бы сезон 2007/08
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500к в неделю ыыыыыыы
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