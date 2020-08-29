Роналду согласился на понижение зарплаты ради возвращения в МЮ

Нападающий Криштиану Роналду согласился на понижение зарплаты относительно "Ювентуса", но все равно станет самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Юнайтед".

В минувшую пятницу "Юнайтед" обрадовал своих фанатов, объявив о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет приобретения Роналду.



Криштиану все еще предстоит подписать личный контракт, однако его детали уже просочились в прессу.



Как утверждает Daily Mail, агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш затребовал у "красных дьяволов" зарплату для своего клиента в 20 миллионов фунтов в год — или 385 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, это позволит Роналду отобрать у голкипера Давида Де Хеа звание самого высокооплачиваемого игрока клуба. Но в Турине Криштиану получал и того больше — 500 тыс. фунтов в неделю.