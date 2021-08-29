Невилл уверен, что даже Роналду не поможет МЮ выиграть Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что даже покупка Криштиану Роналду не поможет "Манчестер Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В период с 2003 по 2009 год Роналду забил 118 голов в 292 матчах за "Юнайтед", завоевав три титула Премьер-Лиги.



Однако Невилл остается прагматиком и отводит "красным дьяволам" только третье место — уж слишком сильны конкуренты.



"Мы очень, очень давно не видели таких высоких стандартов в Премьер-Лиге. Премьер-Лига вернулась на высший уровень в Европе, и "Манчестер Юнайтед" противостоят действительно хорошие команды".



"Несколько лет назад я, возможно, и сказал бы, что этот "Манчестер Юнайтед" выиграет Премьер-Лигу с 10 очками отрыва, но сейчас конкуренция в Премьер-Лиге так высока".



"В понедельник я озвучил свой прогноз, согласно которому "Манчестер Сити" займет первое место, "Челси" — второе и "Юнайтед" — третье. И я не собираюсь его менять, потому что не думаю, что Роналду сделает их лучше "Челси", который выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, и "Манчестер Сити", который опередил их на 20 очков".



"Они абсолютно точно стали ближе к титулу. Но я не думаю, что на данном этапе они выиграют его. Впрочем, теперь мне будет гораздо интереснее наблюдать за участием "Манчестер Юнайтед" в гонке, нежели пять-шесть дней назад".



"Криштиану Роналду и Рафаэль Варан обладают победным духом для завоевания титула. Я отчаянно хочу, чтобы они сделали это. Но думаю ли я, что они станут чемпионами в этом сезоне? Нет, не думаю. Я просто прагматичен".



"Если ты "Манчестер Юнайтед", ты должен охотиться за такого рода игроками. Не факт, что это принесет тебе титул. Тем не менее, теперь их шансы гораздо выше, чем 48 часов назад", — сообщил Невилл в эфире.