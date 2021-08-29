Лукаку коснулся мяча только 18 раз против "Ливерпуля"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку совершил всего 18 касаний мяча в матче против "Ливерпуля" (1:1).
Субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде" преподносился как противостояние Лукаку и защитника "красных" Виргила Ван Дейка.
Однако это противостояние не оправдало ожиданий — в том числе потому, что половину матча "синие" играли вдесятером, много обороняясь и не имея возможности отвечать своими атаками.
Как сообщает Daily Mail, отыгравший все 90 минут Лукаку коснулся мяча только 18 раз — меньше среди всех игроков на поле, включая обоих голкиперов.
При этом Лукаку не забил в своем шестом матче, что он проводит против Ван Дейка. Виргил не дает Ромелу отличиться уже 386 минут.
28-летний бельгиец забил пять голов в своих 18 матчах против "Ливерпуля" за карьеру и накануне один хороший момент все же имел, но его удар из пределов штрафной был заблокирован Жоэлем Матипом.
29.08.2021 10:00
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Очень дорогое черное бревно.
Потолкатся и адебайо акинфенва умеет
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Во втором тайме надо было бегемота на Тимо менять
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Напрягал ЧМАТИПА И ВАН ДЫРКА ВЕСЬ МАТЧ
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Недодрогба был и остается
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И м п е р а т о р
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Бесполезное черное полено
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ладненько, до трахаем их на мосту)
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спец по Норвичу и Бернли им отгрузит
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Хрюкаку съел даже Матип, не говоря уже о министре обороны ВВД. Норвичам и Уотфордам свои 15 забьет.
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Ухахахаххахахахахахахахахаха как же его обоссал ВВД и Матип
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Ван дейк ударилтпл воротаи челси 1,5 рпза...в ппошлом году
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Классная статистика!
Интересно, а почему Менди сделал 6 сейвов — больше, чем любой кипер в этом сезоне в любом матче.
аааа, точно, судейский шлифовальщик наполировал на удаление.
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