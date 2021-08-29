Лукаку коснулся мяча только 18 раз против "Ливерпуля"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку совершил всего 18 касаний мяча в матче против "Ливерпуля" (1:1).

Субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде" преподносился как противостояние Лукаку и защитника "красных" Виргила Ван Дейка.



Однако это противостояние не оправдало ожиданий — в том числе потому, что половину матча "синие" играли вдесятером, много обороняясь и не имея возможности отвечать своими атаками.



Как сообщает Daily Mail, отыгравший все 90 минут Лукаку коснулся мяча только 18 раз — меньше среди всех игроков на поле, включая обоих голкиперов.



При этом Лукаку не забил в своем шестом матче, что он проводит против Ван Дейка. Виргил не дает Ромелу отличиться уже 386 минут.



28-летний бельгиец забил пять голов в своих 18 матчах против "Ливерпуля" за карьеру и накануне один хороший момент все же имел, но его удар из пределов штрафной был заблокирован Жоэлем Матипом.