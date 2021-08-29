Лукаку коснулся мяча только 18 раз против "Ливерпуля"

Ромелу Лукаку и Виргил Ван Дейк Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку совершил всего 18 касаний мяча в матче против "Ливерпуля" (1:1).

Субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде" преподносился как противостояние Лукаку и защитника "красных" Виргила Ван Дейка.

Однако это противостояние не оправдало ожиданий — в том числе потому, что половину матча "синие" играли вдесятером, много обороняясь и не имея возможности отвечать своими атаками.

Как сообщает Daily Mail, отыгравший все 90 минут Лукаку коснулся мяча только 18 раз — меньше среди всех игроков на поле, включая обоих голкиперов.

При этом Лукаку не забил в своем шестом матче, что он проводит против Ван Дейка. Виргил не дает Ромелу отличиться уже 386 минут.

28-летний бельгиец забил пять голов в своих 18 матчах против "Ливерпуля" за карьеру и накануне один хороший момент все же имел, но его удар из пределов штрафной был заблокирован Жоэлем Матипом.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лукаку, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 10:00

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  1. chr1s8rown 29.08.2021 11:43 # chr1s8rown
    Очень дорогое черное бревно.
    Потолкатся и адебайо акинфенва умеет

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  2. chelsea-69 29.08.2021 11:27 # chelsea-69
    Во втором тайме надо было бегемота на Тимо менять

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  3. asnural 29.08.2021 11:06 # asnural
    Напрягал ЧМАТИПА И ВАН ДЫРКА ВЕСЬ МАТЧ

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  4. wise-zola 29.08.2021 10:55 # wise-zola
    Недодрогба был и остается

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  5. electric 29.08.2021 10:51 # electric
    И м п е р а т о р

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  6. slava-man-utd 29.08.2021 10:35 # slava-man-utd
    Бесполезное черное полено

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  7. scauzer11 29.08.2021 10:34 # scauzer11
    ладненько, до трахаем их на мосту)

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  8. vals1702 29.08.2021 10:12 # vals1702
    спец по Норвичу и Бернли им отгрузит

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  9. slash-lfc 29.08.2021 10:11 # slash-lfc
    Хрюкаку съел даже Матип, не говоря уже о министре обороны ВВД. Норвичам и Уотфордам свои 15 забьет.

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  10. felix-the-cat 29.08.2021 10:11 # felix-the-cat
    Ухахахаххахахахахахахахахаха как же его обоссал ВВД и Матип

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  11. asnural 29.08.2021 10:05 # asnural
    Ван дейк ударилтпл воротаи челси 1,5 рпза...в ппошлом году

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  12. sellman 29.08.2021 10:01 # sellman
    Классная статистика!

    Интересно, а почему Менди сделал 6 сейвов — больше, чем любой кипер в этом сезоне в любом матче.

    аааа, точно, судейский шлифовальщик наполировал на удаление.

    (ответить)

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