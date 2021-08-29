Виллиан сбережет "Арсеналу" 20 миллионов фунтов

Вингер Виллиан готов сберечь "Арсеналу" 20 миллионов фунтов, добровольно покинув лондонский клуб.

В данный момент у Виллиана остается еще два года по контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 240 тыс. фунтов в неделю.



Однако Виллиану нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и 33-летний бразилец уже договорился о переходе в "Коринтианс", к которому должен присоединиться в ближайшие 48 часов.



Как сообщает Sky Sports, Виллиан не стал просить у "Арсенала" никакой компенсации и уходит бесплатно, просто разрывая свой контракт.



На этом щедрость Виллиана не ограничивается. В "Коринтиансе" экс-игрок "Челси" будет получать аж на 70 процентов меньше, чем у "канониров".



По информации источника, руководство "Арсенала" находится в изумлении от жеста Виллиана, желающего покинуть английский футбол с высоко поднятой головой после всех упреков в свой адрес в прошлом сезоне.