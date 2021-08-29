Виллиан сбережет "Арсеналу" 20 миллионов фунтов

Виллиан Вингер Виллиан готов сберечь "Арсеналу" 20 миллионов фунтов, добровольно покинув лондонский клуб.

В данный момент у Виллиана остается еще два года по контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 240 тыс. фунтов в неделю.

Однако Виллиану нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и 33-летний бразилец уже договорился о переходе в "Коринтианс", к которому должен присоединиться в ближайшие 48 часов.

Как сообщает Sky Sports, Виллиан не стал просить у "Арсенала" никакой компенсации и уходит бесплатно, просто разрывая свой контракт.

На этом щедрость Виллиана не ограничивается. В "Коринтиансе" экс-игрок "Челси" будет получать аж на 70 процентов меньше, чем у "канониров".

По информации источника, руководство "Арсенала" находится в изумлении от жеста Виллиана, желающего покинуть английский футбол с высоко поднятой головой после всех упреков в свой адрес в прошлом сезоне.


Метки Арсенал, Виллиан, Коринтианс

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 743

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 29.08.2021 08:50 # sexan
    20 миллионов фунтов, 20 место.

    (ответить)

  2. bluehonorcfc9 29.08.2021 08:18 # bluehonorcfc9
    ну и чего ты до6ился , надо было ровно сидеть на жёпе . сам себе устроил глобальные проблемы.

    (ответить)

  3. m-ballack 29.08.2021 08:06 # m-ballack
    Легенда Анжи

    (ответить)

  4. animadora 29.08.2021 08:03 # animadora
    Настоящий пенс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: