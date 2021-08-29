Виллиан сбережет "Арсеналу" 20 миллионов фунтов
Вингер Виллиан готов сберечь "Арсеналу" 20 миллионов фунтов, добровольно покинув лондонский клуб.
В данный момент у Виллиана остается еще два года по контракту с "Арсеналом" с зарплатой в 240 тыс. фунтов в неделю.
Однако Виллиану нет места в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты, и 33-летний бразилец уже договорился о переходе в "Коринтианс", к которому должен присоединиться в ближайшие 48 часов.
Как сообщает Sky Sports, Виллиан не стал просить у "Арсенала" никакой компенсации и уходит бесплатно, просто разрывая свой контракт.
На этом щедрость Виллиана не ограничивается. В "Коринтиансе" экс-игрок "Челси" будет получать аж на 70 процентов меньше, чем у "канониров".
По информации источника, руководство "Арсенала" находится в изумлении от жеста Виллиана, желающего покинуть английский футбол с высоко поднятой головой после всех упреков в свой адрес в прошлом сезоне.
29.08.2021 08:00
Просмотров: 743
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
20 миллионов фунтов, 20 место.
(ответить)
ну и чего ты до6ился , надо было ровно сидеть на жёпе . сам себе устроил глобальные проблемы.
(ответить)
Легенда Анжи
(ответить)
Настоящий пенс.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий