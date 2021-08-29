У Канте случился рецидив травмы лодыжки

Нголо Канте У полузащитника "Челси" Нголо Канте случился рецидив травмы лодыжки в матче против "Ливерпуля".

Канте сыграл только 18 заключительных минут против "Арсенала" в прошлый уикенд, но на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" вышел в стартовом составе.

К сожалению для главного тренера "синих" Томаса Тухеля, ему пришлось заменить Нголо уже в перерыве. По возвращении команды в Лондон 30-летнего француза обследуют медики.

"Он травмирован, ему пришлось уйти. Он пропустил матч против "Арсенала" из-за боли в лодыжке и небольшого воспаления".

"Там ничего серьезного, потому что он вернулся к тренировкам и, как вы видели, вышел в стартовом составе сегодня. Но в борьбе за мяч соперник упал на его лодыжку, и он ее подвернул".

"Он сразу же почувствовал ту самую боль, что и перед матчем против "Арсенала". Он не мог совершать ускорения, и нам пришлось его заменить".

"Может ли быть что-нибудь сложнее, чем остаться вдесятером против "Ливерпуля" перед "Копом" и потерять Нголо Канте в перерыве? Мы были превосходны, и мы супердовольны собой. Мы заслужили очко", — приводит слова Тухеля Goal.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1318

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 29.08.2021 08:15 # bluehonorcfc9
    как же он в жопу е6ал центр красной помойки. тупо черный властелин. здоровья машинка!

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  2. liverpyl 29.08.2021 07:53 # liverpyl
    ему очко парвали какая еще травма ладыжки?

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  3. hunter022 29.08.2021 07:27 # hunter022
    Теперь до рождества лечится будет

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  4. chelsiukpro 29.08.2021 07:14 # chelsiukpro
    Чмоне завалился на Канте вот и травма...

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  5. superglor 29.08.2021 07:09 # superglor
    25.01.2019 21:01 #
    bezviz

    Зае6ись, ой как зае6ись)))

    http://fapl.ru/posts/68365/?c=1#c6802275

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