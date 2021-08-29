У Канте случился рецидив травмы лодыжки

У полузащитника "Челси" Нголо Канте случился рецидив травмы лодыжки в матче против "Ливерпуля".

Канте сыграл только 18 заключительных минут против "Арсенала" в прошлый уикенд, но на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" вышел в стартовом составе.



К сожалению для главного тренера "синих" Томаса Тухеля, ему пришлось заменить Нголо уже в перерыве. По возвращении команды в Лондон 30-летнего француза обследуют медики.



"Он травмирован, ему пришлось уйти. Он пропустил матч против "Арсенала" из-за боли в лодыжке и небольшого воспаления".



"Там ничего серьезного, потому что он вернулся к тренировкам и, как вы видели, вышел в стартовом составе сегодня. Но в борьбе за мяч соперник упал на его лодыжку, и он ее подвернул".



"Он сразу же почувствовал ту самую боль, что и перед матчем против "Арсенала". Он не мог совершать ускорения, и нам пришлось его заменить".



"Может ли быть что-нибудь сложнее, чем остаться вдесятером против "Ливерпуля" перед "Копом" и потерять Нголо Канте в перерыве? Мы были превосходны, и мы супердовольны собой. Мы заслужили очко", — приводит слова Тухеля Goal.