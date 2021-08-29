3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 29 августа, тремя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БЕРНЛИ — ЛИДС 16:00 Онлайн-трансляция
"Бернли" и "Лидс" пока на двоих имеют только одно набранное очко, но если за положение "бордовых" в Премьер-Лиге, пока у них есть Шон Дайч, переживать не стоит, то "белым" нужно помнить, что второй сезон в элите зачастую бывает сложнее. "Лидс" может похвастать 15 победами в 22 последних встречах с "Бернли" в рамках чемпионата (1 ничья, 6 поражений).
"Бернли" надеется на выздоровление Эшли Вествуда и Матея Выдры. Аарон Леннон едва вернулся в клуб.
"Лидс" будет лишен Робин Коха. Диего Льоренте вернулся еще посреди недели в матче Кубка Лиги.
ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" постепенно возвращается к нормальной жизни после решения Харри Кейна остаться в клубе. "Уотфорд" уже успел набрать свои первые три очка на "Викаридж Роуд" в этом сезоне, и от домашней формы во многом будет зависеть, останутся ли "шершни" в Премьер-Лиге. "Шпоры" потерпели только одно поражение в 16 последних встречах с "Уотфордом" в рамках чемпионата (9 побед, 6 ничьих).
"Тоттенхэм" лишен травмированных защитников Джо Родона и Кэмерона Картер-Уикерса.
"Уотфорд" устроит фитнес-тесты для Юрая Куцки, Натаниля Чалобы, Дэна Гослинга и Жоао Педро. Озан Туфан пока не готов к дебюту.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" предстоит отвлечься от эйфории, связанной с возвращением Криштиану Роналду, и сосредоточиться на таком непростом сопернике, как "Вулверхэмптон", который в прошлый уикенд доставил массу проблем "Тоттенхэму", хоть и проиграл. "Красные дьяволы" уступили лишь раз в восьми последних встречах с "волками" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи).
Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе едва вернулся в стой, отличившись против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги посреди недели. Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки после травм.
"Юнайтед" будет лишен Скотта Мактоминея, перенесшего операцию в области паха, и Маркуса Рэшфорда, приступившего к тренировкам после операции на плече. Также вне игры Дин Хендерсон и Алекс Теллес. Рафаэль Варан находится в ожидании своего дебюта.
29.08.2021 06:00
Просмотров: 1113
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чемпионси, приветульси!
Вчера полировщик кожаных флейт в послематчевом интервью заявил, что качество игры Челси после удаления не изменилось, так как был выпущен игрок, заменивший Риса. Мол, контроль защиты и средней линии остался прежним.
Получается, что по мнению судейского шлифовальщика, Челси мог играть и в 7. Всё, что надо знать об интеллекте портового сосальщика.
Ах, да, портовым отбросам на заметку:
Челси — действующий чемпион Лиги чемпионов!
Челси — действующий обладатель Суперкубка Европы!
ЛФЦ — действующий бестрофейник
(ответить)
Русским привет, остальным соболезную)
(ответить)
все абсолютно все ссут на лузерхуй. тупо чекните ветку спортса или еврофутбола. тренеры футболисты игроки все уверены что если не кк , фк лузерхуй был бы вые6ан на своем же г0вностадике. лишь тупое отребье фанаты лфк как сектанты не видят факты. Челси давал на клык красной параше , по игре по моментам и по динамике. даже оставаясь в 10 могли воткнуть портовой помойке 2 гол.
(ответить)
опять сборные ебаные пиздос
(ответить)
сегодня куры на 1 место выйдут)
(ответить)
Челси Чемпион!
(ответить)
Кто не с нами, русские под нами, алга хохлы!
(ответить)
Уверенная победа хозяев!
(ответить)
пенсы глиномесы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий