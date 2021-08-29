3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 29 августа, тремя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛИДС 16:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" и "Лидс" пока на двоих имеют только одно набранное очко, но если за положение "бордовых" в Премьер-Лиге, пока у них есть Шон Дайч, переживать не стоит, то "белым" нужно помнить, что второй сезон в элите зачастую бывает сложнее. "Лидс" может похвастать 15 победами в 22 последних встречах с "Бернли" в рамках чемпионата (1 ничья, 6 поражений).



"Бернли" надеется на выздоровление Эшли Вествуда и Матея Выдры. Аарон Леннон едва вернулся в клуб.



"Лидс" будет лишен Робин Коха. Диего Льоренте вернулся еще посреди недели в матче Кубка Лиги.



ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" постепенно возвращается к нормальной жизни после решения Харри Кейна остаться в клубе. "Уотфорд" уже успел набрать свои первые три очка на "Викаридж Роуд" в этом сезоне, и от домашней формы во многом будет зависеть, останутся ли "шершни" в Премьер-Лиге. "Шпоры" потерпели только одно поражение в 16 последних встречах с "Уотфордом" в рамках чемпионата (9 побед, 6 ничьих).



"Тоттенхэм" лишен травмированных защитников Джо Родона и Кэмерона Картер-Уикерса.



"Уотфорд" устроит фитнес-тесты для Юрая Куцки, Натаниля Чалобы, Дэна Гослинга и Жоао Педро. Озан Туфан пока не готов к дебюту.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" предстоит отвлечься от эйфории, связанной с возвращением Криштиану Роналду, и сосредоточиться на таком непростом сопернике, как "Вулверхэмптон", который в прошлый уикенд доставил массу проблем "Тоттенхэму", хоть и проиграл. "Красные дьяволы" уступили лишь раз в восьми последних встречах с "волками" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи).



Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе едва вернулся в стой, отличившись против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги посреди недели. Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки после травм.



"Юнайтед" будет лишен Скотта Мактоминея, перенесшего операцию в области паха, и Маркуса Рэшфорда, приступившего к тренировкам после операции на плече. Также вне игры Дин Хендерсон и Алекс Теллес. Рафаэль Варан находится в ожидании своего дебюта.