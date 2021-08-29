3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Адама Траоре и Фред В воскресенье, 29 августа, тремя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛИДС 16:00 Онлайн-трансляция

"Бернли" и "Лидс" пока на двоих имеют только одно набранное очко, но если за положение "бордовых" в Премьер-Лиге, пока у них есть Шон Дайч, переживать не стоит, то "белым" нужно помнить, что второй сезон в элите зачастую бывает сложнее. "Лидс" может похвастать 15 победами в 22 последних встречах с "Бернли" в рамках чемпионата (1 ничья, 6 поражений).

"Бернли" надеется на выздоровление Эшли Вествуда и Матея Выдры. Аарон Леннон едва вернулся в клуб.

"Лидс" будет лишен Робин Коха. Диего Льоренте вернулся еще посреди недели в матче Кубка Лиги.

ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция

"Тоттенхэм" постепенно возвращается к нормальной жизни после решения Харри Кейна остаться в клубе. "Уотфорд" уже успел набрать свои первые три очка на "Викаридж Роуд" в этом сезоне, и от домашней формы во многом будет зависеть, останутся ли "шершни" в Премьер-Лиге. "Шпоры" потерпели только одно поражение в 16 последних встречах с "Уотфордом" в рамках чемпионата (9 побед, 6 ничьих).

"Тоттенхэм" лишен травмированных защитников Джо Родона и Кэмерона Картер-Уикерса.

"Уотфорд" устроит фитнес-тесты для Юрая Куцки, Натаниля Чалобы, Дэна Гослинга и Жоао Педро. Озан Туфан пока не готов к дебюту.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед" предстоит отвлечься от эйфории, связанной с возвращением Криштиану Роналду, и сосредоточиться на таком непростом сопернике, как "Вулверхэмптон", который в прошлый уикенд доставил массу проблем "Тоттенхэму", хоть и проиграл. "Красные дьяволы" уступили лишь раз в восьми последних встречах с "волками" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи).

Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе едва вернулся в стой, отличившись против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги посреди недели. Вилли Боли и Йерсон Москера возобновили тренировки после травм.

"Юнайтед" будет лишен Скотта Мактоминея, перенесшего операцию в области паха, и Маркуса Рэшфорда, приступившего к тренировкам после операции на плече. Также вне игры Дин Хендерсон и Алекс Теллес. Рафаэль Варан находится в ожидании своего дебюта.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 29.08.2021 08:48 # sellman
    Чемпионси, приветульси!

    Вчера полировщик кожаных флейт в послематчевом интервью заявил, что качество игры Челси после удаления не изменилось, так как был выпущен игрок, заменивший Риса. Мол, контроль защиты и средней линии остался прежним.

    Получается, что по мнению судейского шлифовальщика, Челси мог играть и в 7. Всё, что надо знать об интеллекте портового сосальщика.

    Ах, да, портовым отбросам на заметку:
    Челси — действующий чемпион Лиги чемпионов!
    Челси — действующий обладатель Суперкубка Европы!

    ЛФЦ — действующий бестрофейник

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  2. isidro 29.08.2021 08:29 # isidro
    Русским привет, остальным соболезную)

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  3. bluehonorcfc9 29.08.2021 08:12 # bluehonorcfc9
    все абсолютно все ссут на лузерхуй. тупо чекните ветку спортса или еврофутбола. тренеры футболисты игроки все уверены что если не кк , фк лузерхуй был бы вые6ан на своем же г0вностадике. лишь тупое отребье фанаты лфк как сектанты не видят факты. Челси давал на клык красной параше , по игре по моментам и по динамике. даже оставаясь в 10 могли воткнуть портовой помойке 2 гол.

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  4. ygyrbendar 29.08.2021 08:08 # ygyrbendar
    опять сборные ебаные пиздос

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  5. scauzer11 29.08.2021 07:35 # scauzer11
    сегодня куры на 1 место выйдут)

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  6. chelsea-69 29.08.2021 07:00 # chelsea-69
    Челси Чемпион!

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  7. liverpo0ol 29.08.2021 06:41 # liverpo0ol
    Кто не с нами, русские под нами, алга хохлы!

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  8. liverpo0ol 29.08.2021 06:05 # liverpo0ol
    Уверенная победа хозяев!

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  9. liverpyl 29.08.2021 06:00 # liverpyl
    пенсы глиномесы

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