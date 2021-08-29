Тухель: "Никакой похвалы не будет достаточно моей команде"

Наставник "Челси" Томас Тухель высоко оценил игру своей команды вдесятером против "Ливерпуля".

Концовка первого тайма субботнего матча на "Энфилде" была омрачена для "Челси" красной карточкой Риса Джеймса и пенальти в ворота Эдуара Менди.



Еще одним несчастьем стала травма полузащитника Нголо Канте, который был заменен в перерыве. Однако Тухель остался доволен, как его команда билась во втором тайме, отстояв ничью 1:1.



"Мы замечательно старались вдесятером. Я увидел сильный первый тайм, увидел сильный "Ливерпуль". Мы были очень, очень хороши. Мы забили первый гол, а Мейсон Маунт имел большой шанс для второго гола".



"Но давление было высоко, а "Ливерпуль" обладает мастерством и энергией. Это было неизбежно, что в какой-то момент нам придется страдать. Так оно и вышло".



"На последней минуте тайма мы пропустили с пенальти и остались вдесятером. Вдобавок в перерыве нам пришлось заменить Канте из-за травмы. И внезапно мир перевернулся".



"Никакой похвалы не будет достаточно моей команде. Я не знаю, есть ли стадион сложнее, чем у "Сити" и "Энфилд", особенно когда ты вдесятером".



"Поскольку "Ливерпуль" обладает мастерством и энергией, в первые 10 минут казалось, что такая игра будет до конца. Затем появилось ощущение, что мы сможем забить и усложнить им жизнь".



"А в последние пять минут я надеялся, что мы выстоим и наберем честно заработанное очко. Продемонстрированная стойкость и проделанный командой объем работы были абсолютно великолепны", — сообщил Тухель Sky Sports.