"Вест Хэм" купил Зума у "Челси"

Курт Зума "Вест Хэм" подтвердил приобретение защитника "Челси" Курта Зума. Сделка оценивается BBC в 29.8 млн. фунтов.

На протяжении последнего времени ходили упорные слухи, что "Вест Хэм" и Зума никак не могут договориться о зарплате. Затем появилась информация, что у Курта обнаружили какие-то проблемы во время медобследования.

Однако ничего из этого не сорвало трансфер. 26-летний француз заключил контракт до 2025 года и стал вторым новичком "молотобойцев" в это окно после взятого в аренду у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля.

"Челси владел Зума с 2014 года. В течение этого времени Курт провел 151 матч за "синих" и забил 10 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и Кубок Лиги.

"Я очень счастлив и очень горжусь. Мы с тренером очень быстро поняли друг друга. Я сразу же почувствовал, что он очень хочет заполучить меня в свою команду. Команду, которая очень, очень хорошо начала новый сезон".

"Вест Хэм" замечательно выступил в прошлом году, и это придает команде большую уверенность, чтобы прибавить в этом, и я хочу помочь", — сообщил Зума.


Метки Вест Хэм, Зума, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1010

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Последние комментарии:




  1. murderface616 28.08.2021 23:37 # murderface616
    на повышение, судя по таблице

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  2. c-h-e-l-s-i-best 28.08.2021 23:37 # c-h-e-l-s-i-best
    Какое тупое ебало))))

    Просто типикал членс

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  3. staryi-eblan 28.08.2021 23:34 # staryi-eblan
    29.8 млн. фунтов? Всего?

    Как Синие покупают, то полный, завышенный прайс выплачивают, а как продают, то задешево. Нормально так Хэм за копейки забрал Зума

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  4. yela 28.08.2021 23:29 # yela
    Слишком медлителен при игре в пас, но в остальном очень хорош.

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  5. mitya16rus 28.08.2021 23:19 # mitya16rus
    Мне как то грустно, хороший парень!

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  6. selta 28.08.2021 23:15 # selta
    Легенда!
    Его дриблинг и реакция на гол матича навсегда в историй Челси!
    Удачи во второй команде Лондона

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  7. role-playin 28.08.2021 23:12 # role-playin
    Как по мне так сильнее и Кристенсена и Рюдигера, но Тухелю виднее.

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  8. cristean2 28.08.2021 23:09 # cristean2
    Придёт Кунде и ебнем скузню на СБ, что должны были делать и сегодня, судья не будет всегда помогать.

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  9. chelsiukpro 28.08.2021 23:06 # chelsiukpro
    Не думал что этот трансфер произайдёт до последнего. Спасибо и удачи кинконгу!

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  10. ganinilyha 28.08.2021 23:02 # ganinilyha
    А значит Кунде наш

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  11. chelsea88 28.08.2021 23:02 # chelsea88
    Очень жаль что ушёл. Удачи парню в новом клубе.

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  12. jirrort 28.08.2021 23:01 # jirrort
    Удачи хозяину Лузерпуля!

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