"Вест Хэм" купил Зума у "Челси"
"Вест Хэм" подтвердил приобретение защитника "Челси" Курта Зума. Сделка оценивается BBC в 29.8 млн. фунтов.
На протяжении последнего времени ходили упорные слухи, что "Вест Хэм" и Зума никак не могут договориться о зарплате. Затем появилась информация, что у Курта обнаружили какие-то проблемы во время медобследования.
Однако ничего из этого не сорвало трансфер. 26-летний француз заключил контракт до 2025 года и стал вторым новичком "молотобойцев" в это окно после взятого в аренду у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля.
"Челси владел Зума с 2014 года. В течение этого времени Курт провел 151 матч за "синих" и забил 10 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и Кубок Лиги.
"Я очень счастлив и очень горжусь. Мы с тренером очень быстро поняли друг друга. Я сразу же почувствовал, что он очень хочет заполучить меня в свою команду. Команду, которая очень, очень хорошо начала новый сезон".
"Вест Хэм" замечательно выступил в прошлом году, и это придает команде большую уверенность, чтобы прибавить в этом, и я хочу помочь", — сообщил Зума.
28.08.2021 23:00
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Последние комментарии:
на повышение, судя по таблице
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Какое тупое ебало))))
Просто типикал членс
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29.8 млн. фунтов? Всего?
Как Синие покупают, то полный, завышенный прайс выплачивают, а как продают, то задешево. Нормально так Хэм за копейки забрал Зума
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Слишком медлителен при игре в пас, но в остальном очень хорош.
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Мне как то грустно, хороший парень!
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Легенда!
Его дриблинг и реакция на гол матича навсегда в историй Челси!
Удачи во второй команде Лондона
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Как по мне так сильнее и Кристенсена и Рюдигера, но Тухелю виднее.
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Придёт Кунде и ебнем скузню на СБ, что должны были делать и сегодня, судья не будет всегда помогать.
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Не думал что этот трансфер произайдёт до последнего. Спасибо и удачи кинконгу!
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А значит Кунде наш
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Очень жаль что ушёл. Удачи парню в новом клубе.
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Удачи хозяину Лузерпуля!
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