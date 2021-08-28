"Вест Хэм" купил Зума у "Челси"

"Вест Хэм" подтвердил приобретение защитника "Челси" Курта Зума. Сделка оценивается BBC в 29.8 млн. фунтов.

На протяжении последнего времени ходили упорные слухи, что "Вест Хэм" и Зума никак не могут договориться о зарплате. Затем появилась информация, что у Курта обнаружили какие-то проблемы во время медобследования.



Однако ничего из этого не сорвало трансфер. 26-летний француз заключил контракт до 2025 года и стал вторым новичком "молотобойцев" в это окно после взятого в аренду у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля.



"Челси владел Зума с 2014 года. В течение этого времени Курт провел 151 матч за "синих" и забил 10 голов, выиграв два титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и Кубок Лиги.



"Я очень счастлив и очень горжусь. Мы с тренером очень быстро поняли друг друга. Я сразу же почувствовал, что он очень хочет заполучить меня в свою команду. Команду, которая очень, очень хорошо начала новый сезон".



"Вест Хэм" замечательно выступил в прошлом году, и это придает команде большую уверенность, чтобы прибавить в этом, и я хочу помочь", — сообщил Зума.