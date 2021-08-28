Аспиликуэта считает, что "Челси" был ближе к победе

Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта чувствует, что его команда была ближе к победе в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1).

Остановив мяч на линии ворот в концовке первого тайма защитник "Челси" Рис Джеймс был удален с поля и стал виновником назначения пенальти, с которого "Ливерпуль" сравнял счет.

Тем не менее, Аспиликуэта доволен тем, как "синие" обуздали свое негодование и сражались вдесятером.

"Красная карточка — это суровое решение. Сочувствую Рису. Рефери получил сигнал от VAR показать ее. Он сходил к монитору и посмотрел один повтор".

"Мы подверглись двойному наказанию — красной карточке и пенальти. Еще двое наших игроков получили по желтой в том эпизоде. Мы были злы. Однако ты должен успокоиться и найти способ сражаться вместе. Думаю, команда дала бой, и два лучших момента во втором тайме создали мы", — сообщил Аспиликуэта BBC.


Метки Аспиликуэта, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 22:25

Количество просмотров Просмотров: 296

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Последние комментарии:




  1. liverfun 28.08.2021 22:32 # liverfun
    Топово отсимулировал в концовке

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  2. mancunia-planet 28.08.2021 22:30 # mancunia-planet
    Футбол ожил со зрителями

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  3. chelsiukpro 28.08.2021 22:30 # chelsiukpro
    Жаль сегодня должны были побеждать ЧЕМПИОНЫ ЛЧ в синих майках! Немного удачи и И М П Е Р А Т О Р Ы повели бы в счёте во втором тайме! Есть как есть 1 бал тоже неплохо....

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  4. true-manc 28.08.2021 22:26 # true-manc
    Это правда

    сегодня пенисы имели возможность убедиться в верности всех моих слов относительно портовой помойки и скузнявого ротатора клопки

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