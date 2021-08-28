Аспиликуэта считает, что "Челси" был ближе к победе

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта чувствует, что его команда была ближе к победе в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (1:1).

Остановив мяч на линии ворот в концовке первого тайма защитник "Челси" Рис Джеймс был удален с поля и стал виновником назначения пенальти, с которого "Ливерпуль" сравнял счет.



Тем не менее, Аспиликуэта доволен тем, как "синие" обуздали свое негодование и сражались вдесятером.



"Красная карточка — это суровое решение. Сочувствую Рису. Рефери получил сигнал от VAR показать ее. Он сходил к монитору и посмотрел один повтор".



"Мы подверглись двойному наказанию — красной карточке и пенальти. Еще двое наших игроков получили по желтой в том эпизоде. Мы были злы. Однако ты должен успокоиться и найти способ сражаться вместе. Думаю, команда дала бой, и два лучших момента во втором тайме создали мы", — сообщил Аспиликуэта BBC.