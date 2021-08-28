Куман: "Барселона" не может соперничать с "Сити" и "Юнайтед"

Рональд Куман Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его клуб больше не может соперничать с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в плане финансовой мощи.

Этим летом "Барселона" не совершила никаких крупных приобретений, лишь подписав Мемфиса Депая и Серхио Агуэро свободными агентами, а также пережила болезненное расставание с Лионелем Месси.

Как недавно признался президент "Барселоны" Жоан Лапорта, долг его клуба превышает 1 миллиард фунтов. Куман осознает, что для каталонцев наступили другие времена, и претендовать на лучших игроков Европы они больше не в состоянии.

"С одной стороны я понимаю разочарование болельщиков. Каждый, кто хочет лучшего для клуба, испытывает разочарование, и это понято".

"С другой стороны мы должны быть реалистами. В экономическом отношении наш клуб не может соперничать с Парижем, "Сити", "Юнайтед". Так обстоят дела в данный момент".

"Мы не можем требовать того, чего прежде требовали в этом клубе. Мы должны понимать, в каком положении находится клуб", — цитирует Кумана ESPN.


Метки Барселона, Куман, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. yela 28.08.2021 22:21 # yela
    Не смотря на то, что у Юнайтед огромные долги, а арабы их просто умело скрывают, всё-таки следует понимать разницу между их менеджемнтом и тем позором, коим является нынешнее руководство Барселоны.
    Содержание Месси - в долг
    Завоевание трофеев - в долг
    Покупка игроков - сплошной пиздец

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  2. mansoor 28.08.2021 22:09 # mansoor
    Дааа!!! Вот и увидели мы конца эпохи Великого клуба. Теперь даже середняк Арсенал выглядит грозной силой рядом с Барсой. Считаю что виноват Бартамеу и Месси с его полумиллиардной зарплатой.

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  3. whitenigger 28.08.2021 22:03 # whitenigger
    Нынещняя Барсе даже с Новичем соперничать не может, какие Сити и МЮ, сказочник

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