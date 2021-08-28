Куман: "Барселона" не может соперничать с "Сити" и "Юнайтед"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его клуб больше не может соперничать с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в плане финансовой мощи.
Этим летом "Барселона" не совершила никаких крупных приобретений, лишь подписав Мемфиса Депая и Серхио Агуэро свободными агентами, а также пережила болезненное расставание с Лионелем Месси.
Как недавно признался президент "Барселоны" Жоан Лапорта, долг его клуба превышает 1 миллиард фунтов. Куман осознает, что для каталонцев наступили другие времена, и претендовать на лучших игроков Европы они больше не в состоянии.
"С одной стороны я понимаю разочарование болельщиков. Каждый, кто хочет лучшего для клуба, испытывает разочарование, и это понято".
"С другой стороны мы должны быть реалистами. В экономическом отношении наш клуб не может соперничать с Парижем, "Сити", "Юнайтед". Так обстоят дела в данный момент".
"Мы не можем требовать того, чего прежде требовали в этом клубе. Мы должны понимать, в каком положении находится клуб", — цитирует Кумана ESPN.
28.08.2021 22:00
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Последние комментарии:
Не смотря на то, что у Юнайтед огромные долги, а арабы их просто умело скрывают, всё-таки следует понимать разницу между их менеджемнтом и тем позором, коим является нынешнее руководство Барселоны.
Содержание Месси - в долг
Завоевание трофеев - в долг
Покупка игроков - сплошной пиздец
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Дааа!!! Вот и увидели мы конца эпохи Великого клуба. Теперь даже середняк Арсенал выглядит грозной силой рядом с Барсой. Считаю что виноват Бартамеу и Месси с его полумиллиардной зарплатой.
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Нынещняя Барсе даже с Новичем соперничать не может, какие Сити и МЮ, сказочник
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