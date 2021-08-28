Куман: "Барселона" не может соперничать с "Сити" и "Юнайтед"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман заявил, что его клуб больше не может соперничать с "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в плане финансовой мощи.

Этим летом "Барселона" не совершила никаких крупных приобретений, лишь подписав Мемфиса Депая и Серхио Агуэро свободными агентами, а также пережила болезненное расставание с Лионелем Месси.



Как недавно признался президент "Барселоны" Жоан Лапорта, долг его клуба превышает 1 миллиард фунтов. Куман осознает, что для каталонцев наступили другие времена, и претендовать на лучших игроков Европы они больше не в состоянии.



"С одной стороны я понимаю разочарование болельщиков. Каждый, кто хочет лучшего для клуба, испытывает разочарование, и это понято".



"С другой стороны мы должны быть реалистами. В экономическом отношении наш клуб не может соперничать с Парижем, "Сити", "Юнайтед". Так обстоят дела в данный момент".



"Мы не можем требовать того, чего прежде требовали в этом клубе. Мы должны понимать, в каком положении находится клуб", — цитирует Кумана ESPN.