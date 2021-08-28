"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью

Половину матча играя вдесятером после удаления Риса Джеймса, "Челси" смог отстоять ничью в гостях у "Ливерпуля" — 1:1.

Относительно победы 2:0 над "Бернли" в старте у "красных" появились Энди Робертсон, Фабиньо и Роберто Фирмино, заменив Костаса Цимикаса, Наби Кейта и Диогу Жоту.



Наставник "синих" Томас Тухель ограничился одной перестановкой в составе после победы 0:2 над "Арсеналом", выпустив Нголо Канте вместо Матео Ковачича.



18-летний Харви Эллиотт, которого Юрген Клопп сохранил в стартовом составе, проявил себя уже на четвертой минуте. Сыграв в стенку с Мохамедом Салахом, юниор пробил с дистанции — рядом со штангой.



"Ливерпуль" охотно атаковал в начале матча и на 10-й минуте создал еще один опасный момент. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, а Джордан Хендерсон пытался в касание сделать скидку вдоль ворот, но техника его подвела.



Вскоре гости успокоили игру, а на 22-й минуте взяли и открыли счет. Рис Джеймс от углового флажка навесил на Кая Хаверца, который затылком отправил мяч по дуге под перекладину — 0:1.



Дальше "Челси" сосредоточился на на контратаках — и был в этом хорош. На 35-й минуте "синие" едва не удвоили счет. Мейсон Маунт ушел от Александер-Арнольда на левом краю штрафной и пробил, слегка не попав в дальний угол.



После пропущенного гола "Ливерпуль" мог похвастать лишь неточным ударом Эллиотта в касание из центра штрафной.



А перед самым перерывом случился ключевой момент матча. Опасный розыгрыш углового у ворот Менди обернулся попаданием мяча в перекладину и двойным спасением Джеймса на линии ворот. Рефери обратился к VAR, удалив Риса и назначив пенальти, который реализовал Мохамед Салах — 1:1.



Во втором тайме "Ливерпуль" забрал себе мяч и принялся раскачивать чужую оборону. "Красные" нанесли несколько ударов, но Менди был безупречен.



"Челси" стойко выдерживал давление соперника, а на 64-й минуте показал зубы. Лукаку пробивал из убойной позиции, но его удар заблокировал Жоэль Матип.



Позже был еще момент у вышедшего на замену Ковачича, который пробил прямо в Алиссона. Хозяева, тем временем, давили уже из последних сил, но их натиск не увенчался голом.



Удаление Джеймса сделало игру другой, при этом есть ощущение, что в полных составах, если бы "Челси" не оборонялся всей командой, шансы "Ливерпуля" могли бы быть выше.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче