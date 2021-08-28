"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью
Половину матча играя вдесятером после удаления Риса Джеймса, "Челси" смог отстоять ничью в гостях у "Ливерпуля" — 1:1.
Относительно победы 2:0 над "Бернли" в старте у "красных" появились Энди Робертсон, Фабиньо и Роберто Фирмино, заменив Костаса Цимикаса, Наби Кейта и Диогу Жоту.
Наставник "синих" Томас Тухель ограничился одной перестановкой в составе после победы 0:2 над "Арсеналом", выпустив Нголо Канте вместо Матео Ковачича.
18-летний Харви Эллиотт, которого Юрген Клопп сохранил в стартовом составе, проявил себя уже на четвертой минуте. Сыграв в стенку с Мохамедом Салахом, юниор пробил с дистанции — рядом со штангой.
"Ливерпуль" охотно атаковал в начале матча и на 10-й минуте создал еще один опасный момент. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, а Джордан Хендерсон пытался в касание сделать скидку вдоль ворот, но техника его подвела.
Вскоре гости успокоили игру, а на 22-й минуте взяли и открыли счет. Рис Джеймс от углового флажка навесил на Кая Хаверца, который затылком отправил мяч по дуге под перекладину — 0:1.
Дальше "Челси" сосредоточился на на контратаках — и был в этом хорош. На 35-й минуте "синие" едва не удвоили счет. Мейсон Маунт ушел от Александер-Арнольда на левом краю штрафной и пробил, слегка не попав в дальний угол.
После пропущенного гола "Ливерпуль" мог похвастать лишь неточным ударом Эллиотта в касание из центра штрафной.
А перед самым перерывом случился ключевой момент матча. Опасный розыгрыш углового у ворот Менди обернулся попаданием мяча в перекладину и двойным спасением Джеймса на линии ворот. Рефери обратился к VAR, удалив Риса и назначив пенальти, который реализовал Мохамед Салах — 1:1.
Во втором тайме "Ливерпуль" забрал себе мяч и принялся раскачивать чужую оборону. "Красные" нанесли несколько ударов, но Менди был безупречен.
"Челси" стойко выдерживал давление соперника, а на 64-й минуте показал зубы. Лукаку пробивал из убойной позиции, но его удар заблокировал Жоэль Матип.
Позже был еще момент у вышедшего на замену Ковачича, который пробил прямо в Алиссона. Хозяева, тем временем, давили уже из последних сил, но их натиск не увенчался голом.
Удаление Джеймса сделало игру другой, при этом есть ощущение, что в полных составах, если бы "Челси" не оборонялся всей командой, шансы "Ливерпуля" могли бы быть выше.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
28.08.2021 21:25
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Последние комментарии:
Бывший судья английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург считает, что Энтони Тейлор пренебрег рекомендациям ФИФА и ошибочно удалил Риса Джеймса в матче «Ливерпуль» - «Челси», - сообщает Sky HD.
«Это грубая ошибка, потому что Тейлор и судьи на ВАР пренебрегают требованиями ФИФА, согласно которым в эпизоде с рикошетом от ноги футболиста, мяч попадает в руку. Это пенальти, но никакой речи об удалении не идет»
«Я думаю, что «Челси» подаст протест, и красная карточка будет отменена, так как этот эпизод серьезно повлиял на результат встречи»
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что футболистам никогда не удасться повлиять на решение судьи, сообщает BT Sport 3.
«Когда я был игроком, я все время пытался что-то доказать судье, но когда ты смотришь на его лицо, ты понимаешь, что он не самый хороший человек, который сегодня тебе повстречался. Это история игроков и арбитров матча уходит в далекое прошлое, но каждый раз ты понимаешь, что реакция игроков ничем не отличается от той, чтобы несколько десятков лет назад»
«Мы вводим повторы, пытаемся сделать игру чище, но за каждым улучшением, мы получаем порцию не компетентный судей, именно поэтому я не понимаю, какой смысл спорить с судьей, если нам не удается его переубедить. Единственный, кто сегодня может помочь сделать игру чище – это арбитр на ВАР, но сегодня он вошел в историю, потому что он помог команде, а не игре, и теперь я не вижу смысла в этой работе», - заявил Ширер.
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Ухаххаха семьдвапуки сегодня в ударе - оказывается Челси повезло, что играли в меньшинстве)) а если бы долбаеб на судье еще одного бы ни за что удалил, тогда лузерпуки вообще наверное на технарь бы согласились от невезения. Хахаха
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Босс «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью после игры против лондонского «Челси» на BBC Match of the Day.
«Наш прессинг в первом тайме был абсолютно исключительным. Но «Челси» опасен во всех ситуациях, и именно так они забили гол. Я думаю, мы все согласны с тем, что мы могли бы защититься лучше».
«Все было приятно, кроме результата. Я видел две очень хорошие футбольные команды. Это был отличный первый тайм с нашей стороны и на самом деле хороший второй, потому что это так сложно, когда ты играешь против девяти защитников и должен создавать и создавать. Тейлор в перерыве требовал продолжения...но мой рот уже не мог это терпеть».
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Е6ать ору с этих мертвечин красных, им судья подарил целый тайм в большинстве и это при полном стадионе собственных болельщиков, а они всё что смогли создать это удары из далека, как же это орно ))))
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Как же я горжусь тобой, ГЕГЕМОНСИ.Даже когда всё идет против тебя и никто в нас не верит,ты никогда не сдаешься и восстаешь словно Феникс из пепла .В 2012 на Камп Ноу в меньшинстве ,без единого цз ,закамбэчили против лучшей Барсы в истории.В 2016 после 10 места в АПЛ ,икспертики нам максимум 5-6 место пророчили,а в итоге поставили на колени всю Англию.В прошлом розыгрыше ЛЧ все ставили сначала на Атлетико,потом на Реал ,потом на Сити , а мы на абсолютнейшем классе и спокойствии выиграли турнир и в очередной раз позакрывали рты хейтерочкам.И вот сегодня , абсолютно незаслуженно оставили нас в меньшинстве и тащили Лузерпуль как могли,всей судейской бригадой, а в итоге мы в 10-ом ,целый тайм смотрелись лучше ,чем картонные девочки ,так что все нейтральные болельщики и эксперты после матча симпатизируют именно ЧЕЛСИ.Всегда у нас играли мужики со стальными яйцами. Тупо гордость за эту команду берет и так будет всегда!!!Челси заставил меня полюбить футбол!!!
Любите ИМПЕРАТОРОВ, верьте в ИМПЕРАТОРОВ!!!!!!!!!!!
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кто отскочил так это лгбтпуль потому что все шло к тому что челси закатит второй и уж точно отстоит результат, сами привезли себе проблемы на ровном месте, дауны колбасные так опасный момент и не создали чтоб "заслуженную" победу забрать
даже отсосы клоппа не помогли, видимо в перерыве не стал заходить в судейскую думая что игра уже сделана
лукакичу пора садиться опять на диету конте, в одного не смог затащить, пусть грузит голы середнякам а на топов будет отвлекающим маневром, взять и решить эпизод есть кому - маунт, хаверц, пуля, вернер, зиеш
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Боевая устойчивость пинсов пошатнула веру ливерных в себя уже около 70-й минуты. "Магия Энфилда".
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Сколько же тут пенсов отписалось, будто ЛЧ выиграли, немощи.
Робертсона не надо было выпускать, Цимикас збс начал сезон. Ну и Кейта с Жотой надо было с первых минут вместо мертвых бразилов
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1) перед матчем ставилась задача выиграть - до удаления справлялись
2) после удаления ставилась задача не проиграть - справились
3) в удалении джеймса вины нет, т.к. движение рукой было инертным, скорее алонсо накосячил
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Конец тайма - щас мы забьем сколько захотим
конец игры - вам повезло играть в меньшинстве
что бля *? ахаха
Это наверное мегамозг залуп которые орали что это лучший состав в историй АПЛ)
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Вообще конеш рофл, что ливер не смог за весь второй тайм, играя в большинстве, создать опасный момент. Удары из-за штрафной только лишь и все. А лукаку просто бревно е6аное, "в Италии он вес сбросил и стал крутым" вуахаха, бомжара такая же кривоногая, которая в своих ногах путается)
(ответить)
я понимаю
купили негра за 100 миллионов
хотели и надеядись на победу, что лукаку обыграет дейка
лукаку по сути выключили из игры
в первом тайме преимущество у ливерпуля
после удаления тоже
странная логика у челсифанов
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Для особых гпенсо уебков https://youtu.be/T0kZo25Tklo
Движение руки вперед суки
Пидорасы вонючие радуются на ничью псы бездомные
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Завтра ВЕЛИКИЙ ТОТТЕНХЭМ взойдет на ОЛИМП!
COME ON YOU SPURS
(ответить)
Ливер весь первый тайм насасасывал в равных составах...тут левое удаление...
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Liverpool - Chlesea
2,08 xG 0,57
2,49 xPTS 0,35
23 Shots 6
7.29 PPDA 28
73% Pos 27%
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Всем доброй ночи. Хотел только что обоссать одну из команд, но потом вспомнил, как Арсенал соснул и сразу передумал.
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Жалкое посмешище как погорельцы колбасники отскочили и пытаются собрать
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Далбаебы приводят стату за полный матч..фанатики ливерпуля вы в натуре по пояс деревянные?
Даже талибы в Кабуле вахуе от вас
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