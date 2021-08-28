Гвардиола уже не надеется купить нападающего
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уже не надеется обзавестись нападающим после сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду.
Еще 48 часов назад казалось, что загрустивший в "Ювентусе" Роналду присоединится к "Сити", однако накануне все изменилось, и Криштиану выбрал "Манчестер Юнайтед".
Тем не менее, Гвардиола не унывает и рад провести сезон имеющимся составом.
"Я не думаю, что мы кого-нибудь купим. Нам не нужен нападающий, потому что мы забили пять голов. Но по ходу сезона, когда мы не будем побеждать, многие люди будут говорить, что нападающий нам нужен, вот увидите".
"У нас великолепный состав. Я лишь могу поблагодарить наше руководство. Они знают, что я никогда не просил какого-либо игрока. Мы просто пытаемся. Иногда из этого что-нибудь выходит, иногда нет".
"Это хорошо, что такой игрок, как Криштиану Роналду возвращается в Англию, в Премьер-Лигу. Это хорошая новость", — цитирует Гвардиолу ESPN.
28.08.2021 21:00
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Последние комментарии:
Был ли трансфер? Или намерения его? Как по мне-наебалово. Красивая картинка.
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КОРОЛЬ!!!
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На самом деле, для Рона лучше было вернуться в МЮ, он легенда МЮ, его переход в Сити настроил бы против него большинство болельщиков! А так легенда вернулась домой, очень красивый жест. Уверен что он принесет огромную пользу МЮ
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