Гвардиола: "Артета выправит ситуацию"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил поддержку своему коллеге Микелю Артете после победы 5:0 над "Арсеналом".

Уступив на "Этихад" с разгромным счетом, Артета засвидетельствовал падение своей команды на последнее место в Премьер-Лиге и оказался под колоссальным давлением.



Однако Гвардиола верит, что его бывший ассистент сможет найти выход из кризиса.



"У меня нет никаких сомнений насчет него. Он так силен, он проанализирует и выправит ситуацию".



"Я говорю не как о друге, а как о профессионале. Когда я работал вместе с ним, я учился у него. Он очень нам помог. Он очень мне помог достичь всего того, чего мы достигли вместе, и я многому научился у него".



"Думаю, он научил меня многим вещам, которые мы можем использовать прямо сейчас. Тем, какой командой сейчас обладает "Манчестер Сити", мы обязаны ему и проделанной им работе".



"Мы не можем забывать, что он лишен пяти-шести травмированных игроков: Томаса Партея, Бена Уайта и других. С подобным тяжело справиться".



"Это сложный старт, когда ты играешь против "Челси", лучшей команды в Европе, а затем против нас, потому что мы чемпионы Премьер-Лиги. Это непросто".



"Он больше, чем хороший тренер. У него правильный характер, он лидер, и все мы невероятно его любили. Мы были расстроены, когда он ушел".



"Иногда люди ожидают и хотят хороших результатов немедленно. Но команда, против которой мы сегодня играли, не является командой, о которой он мечтал, потому что у них шесть, семь, восемь травм — травм действительно важных игроков".



"Я его большой фанат, и я практически уверен, что они проведут хороший сезон, если сохранят к нему доверие", — цитирует Гвардиолу Evening Standard и Daily Mail.