Артета по-прежнему считает себя правильным человеком для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для работы с "канонирами".
Поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в субботу означает, что "Арсенал" проиграл все три первых матча сезона, чего с "канонирами" не случалось аж 67 лет.
Подопечные Артеты опустились на последнее место в Премьер-Лиге и имеют разницу мячей 0:9, однако дух Микеля не сломлен.
"Да, я по-прежнему считаю себя правильным человеком для этой работы. Иначе бы я не сидел здесь".
"Невозможно убедить в этом фанатов (что Артета правильный человек), когда ты проиграл матч, но вы видели, как нас поддерживали 3,000 человек. Поэтому все мы аплодировали им. Я очень горжусь этим".
"Мне жаль, что мы не добились положительного результата, и мы должны исправить это. Мы должны перегруппироваться, поставить на ноги отсутствующих игроков и приступить к работе".
"Нужно взбодриться. Это было по-настоящему тяжело, но мы не можем увиливать от вызова, который стоит перед нами".
"Это по-настоящему больно. Думаю, Калума (Чемберса) явно ударили по лицу, но рефери закрыл на это глаза, и счет стал 2:0. Затем случилась красная карточка, и наша задача усложнилась до предела".
"Я злюсь из-за красной карточки — вернее, из-за ее последствий для команды. Должен сказать, в последних двух матчах Премьер-Лиги судейство было очень спорным, рефери предпочитали не вмешиваться, когда следовало бы", — цитирует Артету Daily Express.
28.08.2021 18:00
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Последние комментарии:
А что бы ты ещё сказал? Что я не годный тренер, я всего лишь ассистент, увольте меня? Пиздец логика...
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Кронке ты реально поц. Тебя раздевают три недоумка.
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Это смотря, какая у него цель.
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ФАПЛ с тобой! #Артетаверим
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Походу Арсен поделится с Артетой своими таблетками
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И мы так же считаем, в Лондоне 1 клуб и он синий!
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Артета ,тащи !Все клубы АПЛ с 1 по 19 места в тебя верят!!!
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