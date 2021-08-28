Артета по-прежнему считает себя правильным человеком для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для работы с "канонирами".

Поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в субботу означает, что "Арсенал" проиграл все три первых матча сезона, чего с "канонирами" не случалось аж 67 лет.



Подопечные Артеты опустились на последнее место в Премьер-Лиге и имеют разницу мячей 0:9, однако дух Микеля не сломлен.



"Да, я по-прежнему считаю себя правильным человеком для этой работы. Иначе бы я не сидел здесь".



"Невозможно убедить в этом фанатов (что Артета правильный человек), когда ты проиграл матч, но вы видели, как нас поддерживали 3,000 человек. Поэтому все мы аплодировали им. Я очень горжусь этим".



"Мне жаль, что мы не добились положительного результата, и мы должны исправить это. Мы должны перегруппироваться, поставить на ноги отсутствующих игроков и приступить к работе".



"Нужно взбодриться. Это было по-настоящему тяжело, но мы не можем увиливать от вызова, который стоит перед нами".



"Это по-настоящему больно. Думаю, Калума (Чемберса) явно ударили по лицу, но рефери закрыл на это глаза, и счет стал 2:0. Затем случилась красная карточка, и наша задача усложнилась до предела".



"Я злюсь из-за красной карточки — вернее, из-за ее последствий для команды. Должен сказать, в последних двух матчах Премьер-Лиги судейство было очень спорным, рефери предпочитали не вмешиваться, когда следовало бы", — цитирует Артету Daily Express.