Артета по-прежнему считает себя правильным человеком для "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком для работы с "канонирами".

Поражение 5:0 от "Манчестер Сити" в субботу означает, что "Арсенал" проиграл все три первых матча сезона, чего с "канонирами" не случалось аж 67 лет.

Подопечные Артеты опустились на последнее место в Премьер-Лиге и имеют разницу мячей 0:9, однако дух Микеля не сломлен.

"Да, я по-прежнему считаю себя правильным человеком для этой работы. Иначе бы я не сидел здесь".

"Невозможно убедить в этом фанатов (что Артета правильный человек), когда ты проиграл матч, но вы видели, как нас поддерживали 3,000 человек. Поэтому все мы аплодировали им. Я очень горжусь этим".

"Мне жаль, что мы не добились положительного результата, и мы должны исправить это. Мы должны перегруппироваться, поставить на ноги отсутствующих игроков и приступить к работе".

"Нужно взбодриться. Это было по-настоящему тяжело, но мы не можем увиливать от вызова, который стоит перед нами".

"Это по-настоящему больно. Думаю, Калума (Чемберса) явно ударили по лицу, но рефери закрыл на это глаза, и счет стал 2:0. Затем случилась красная карточка, и наша задача усложнилась до предела".

"Я злюсь из-за красной карточки — вернее, из-за ее последствий для команды. Должен сказать, в последних двух матчах Премьер-Лиги судейство было очень спорным, рефери предпочитали не вмешиваться, когда следовало бы", — цитирует Артету Daily Express.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. vladi 28.08.2021 18:44 # vladi
    А что бы ты ещё сказал? Что я не годный тренер, я всего лишь ассистент, увольте меня? Пиздец логика...

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  2. acceptodessa 28.08.2021 18:36 # acceptodessa
    Кронке ты реально поц. Тебя раздевают три недоумка.

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  3. ensiferum 28.08.2021 18:25 # ensiferum
    Это смотря, какая у него цель.

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  4. lahmatyj 28.08.2021 18:23 # lahmatyj
    ФАПЛ с тобой! #Артетаверим

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  5. unclearness 28.08.2021 18:21 # unclearness
    Походу Арсен поделится с Артетой своими таблетками

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  6. drogba11cool 28.08.2021 18:03 # drogba11cool
    И мы так же считаем, в Лондоне 1 клуб и он синий!

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  7. jirrort 28.08.2021 18:03 # jirrort
    Артета ,тащи !Все клубы АПЛ с 1 по 19 места в тебя верят!!!

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