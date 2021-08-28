Тухель предвкушает битву Лукаку и Ван Дейка

Ромелу Лукаку и Виргил Ван Дейк Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что находится в предвкушении битвы своего нападающего Ромелу Лукаку и защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Субботний матч на "Энфилде" будет отмечен противостоянием двух гигантов во всех отношениях, Ван Дейка и Лукаку. Как и простым болельщикам, Тухелю не терпится увидеть, что из этого выйдет, но Томас верит в своего подопечного.

"Я нахожусь в предвкушении этой битвы, как и, думаю, многие фанаты футбола".

"Это не только Ван Дейк против Лукаку, это будет "Ливерпуль" против "Челси". Конечно, это большое испытание для Ромелу. Он сыграл за нас только один матч. Он произвел довольно сильное впечатление, и это хорошее начало, но теперь нам нужно поработать над деталями и улучшить взаимопонимание".

"Завтра нас ждет стресс-тест на "Энфилде", и давайте посмотрим, как все сложится. Однако мы подписали его, зная, что он очень опытный игрок в плане больших матчей".

"Он любит такого рода матчи, и поэтому я ожидаю увидеть его лучшую игру, на которую он способен прямо сейчас. Я не уверен, достиг ли он уже своего высочайшего уровня. Возможно, нет, потому что он сыграл только один матч за нас, но я надеюсь, он хорошо себя проявит завтра, потому что он боец и любит играть в такого рода матчах против сильного соперника", — цитирует Тухеля Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 28.08.2021 17:38 # gerrard08
    Все лавры достаются Ввд, а то что Матип время от времени играет лучше Ввд, все молчат об этом.

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  2. manutd-20champ 28.08.2021 17:26 # manutd-20champ
    бред. раздул мыльный пузырь из ничего, кто кого.

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  3. bangladesh 28.08.2021 17:11 # bangladesh
    пиздец раздули целый блокбастер, мукака по сути тупая деревяха с мышцами, если перекрыть кислород его подносчикам снарядов, то он уюзлесс, старотипный нападающий как раз для тупого футбола тухлых

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  4. meshuggah 28.08.2021 17:05 # meshuggah
    Жаль не смогу посмотреть матч

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