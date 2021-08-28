Тухель предвкушает битву Лукаку и Ван Дейка

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что находится в предвкушении битвы своего нападающего Ромелу Лукаку и защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Субботний матч на "Энфилде" будет отмечен противостоянием двух гигантов во всех отношениях, Ван Дейка и Лукаку. Как и простым болельщикам, Тухелю не терпится увидеть, что из этого выйдет, но Томас верит в своего подопечного.



"Я нахожусь в предвкушении этой битвы, как и, думаю, многие фанаты футбола".



"Это не только Ван Дейк против Лукаку, это будет "Ливерпуль" против "Челси". Конечно, это большое испытание для Ромелу. Он сыграл за нас только один матч. Он произвел довольно сильное впечатление, и это хорошее начало, но теперь нам нужно поработать над деталями и улучшить взаимопонимание".



"Завтра нас ждет стресс-тест на "Энфилде", и давайте посмотрим, как все сложится. Однако мы подписали его, зная, что он очень опытный игрок в плане больших матчей".



"Он любит такого рода матчи, и поэтому я ожидаю увидеть его лучшую игру, на которую он способен прямо сейчас. Я не уверен, достиг ли он уже своего высочайшего уровня. Возможно, нет, потому что он сыграл только один матч за нас, но я надеюсь, он хорошо себя проявит завтра, потому что он боец и любит играть в такого рода матчах против сильного соперника", — цитирует Тухеля Liverpool Echo.