"Сити" разгромил беспомощный "Арсенал"
"Арсенал" вышел на первое с конца место в Премьер-Лиге, унизительно проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 5:0.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Норвича" в прошлый уикенд (5:0).
В стартовый состав "канониров" после поражения 0:2 от "Челси" влились Калум Чемберс, Сеад Колашинац, Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Первое подобие опасного момента возникло на шестой минуте, когда Киран Тирни навесил с левого фланга к воротам, а у прессингуемого защитником Букайо Сака удар не получился.
Ответ "Сити" последовал немедленно. Габриэль Жезус выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где Илкай Гюндоган на удивление легко перепрыгнул Чемберса и головой пробил Бернда Лено — 1:0.
На 10-й минуте Гюндоган вновь наносил удар головой, но на сей раз Лено не позволил отличиться своему соотечественнику.
Спустя две минуты "горожане" все-таки удвоили счет. Мяч как нож сквозь масло прошел через оборону "Арсенала", и Ферран Торрес с линии вратарской поразил цель — 2:0.
Так легко и быстро поведя с комфортным счетом, "Сити" позволил себе чуть расслабиться. "Канониры" расправили плечи — однажды Эдерсон едва не устроил привоз, а в другом случае Тирни едва не заработал пенальти.
На 35-й минуте положение гостей только усугубилось. Гранит Джака получил прямую красную карточку за то, что двумя ногами подкатился под Жоау Канселу.
Реализовать численное преимущество хозяевам удалось еще до перерыва. Результативная комбинация началась с эффектного ввода мяча в игру Эдерсоном. Джек Грилиш вошел в штрафную с левого фланга, избавился от беспомощного Чемберса и сделал пас на Жезуса, который свободно принял снаряд перед воротами и вторым касанием поразил цель — 3:0.
Второй тайм начался с четвертого гола "Сити". Родри нанес дальний удар низом в притирку со штангой, а Лено из-за гущи игроков не успел среагировать — 4:0.
После перерыва "горожане" безраздельно владели мячом, тогда как "Арсенал" был заперт на своей половине поля. "Канониры" не провели ни одной вразумительной атаки.
Несколько раз "Арсеналу" просто повезло избежать пятого гола, но в концовке, когда игра совсем успокоилось, хозяева все же добились своего. Торрес головой с линии вратарской отправил мяч в цель после навеса вышедшего на замену Рияда Махреза — 5:0.
"Сити" и близко не сыграл в свою полную силу, но этого оказалось достаточно, чтобы разобрать на атомы оборону "Арсенала". "Канониры" провели один из своих худших матчей при Микеле Артете, угроза увольнения для которого реальна как никогда.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
28.08.2021 16:25
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Последние комментарии:
Великая надежда Челси, новый Лэмпард, великий и ужасный Билли Гилмор лажает в своём новом клубе уже третий матч кряду. В Норвиче уже хотят сдать его обратно.
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гол Вест Хема загляденье, конечно
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Сру манк возбудился и раскукарекался, а вчера втух после того как Роналду их опрокинул. Так держать земляк.
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Вархам всё трепыхаться. Странно.
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Норвич и те 1 гол забили за 3 тура))
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Антоха с Паблито по красоте раскатали.
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Грэй чёт ебет за Эве братишки
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Артера, Виейра - НЕДОТРЕНЕРА!!!
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Как же Миша раскатывает, братишки, я в ах*е
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Здоровья Олегу.
Член манкам.
Трофей Челси!
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Артета - гоу нах..
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Роналду или Анри. Кто лучше как игрок, трофеи в сторону.
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Арсенал уже надеется на Лестер, чтобы тот победил Норвич и Арс к сикспоинтеру подошел выше соперника для уверенности.
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Пацаны, сегодня в магазине видел мужика в футболке Ман Ю, Роналду на спине. Приятно снова видеть фамилию Роналду на футболках мю.
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Граждане гейгунеры, выберите, пожалуйста, лучший гол своей любимой команды в этом сезоне.
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псдц гг в гоуне и хз как они будут выбираться из него.
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с первого места на последнее за три тура
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Даже 6 голов такому ссаному Арсеналу в меньшенстве не смогли забить, Пеп даун :(
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Ктооо обитает дне океана
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Пацаны, а кто будет тренировать арсенал в чемпионшипе? Сол Кэмбэл? Анри?
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