"Сити" разгромил беспомощный "Арсенал"

Илкай Гюндоган "Арсенал" вышел на первое с конца место в Премьер-Лиге, унизительно проиграв в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 5:0.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Норвича" в прошлый уикенд (5:0).

В стартовый состав "канониров" после поражения 0:2 от "Челси" влились Калум Чемберс, Сеад Колашинац, Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Первое подобие опасного момента возникло на шестой минуте, когда Киран Тирни навесил с левого фланга к воротам, а у прессингуемого защитником Букайо Сака удар не получился.

Ответ "Сити" последовал немедленно. Габриэль Жезус выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, где Илкай Гюндоган на удивление легко перепрыгнул Чемберса и головой пробил Бернда Лено — 1:0.

На 10-й минуте Гюндоган вновь наносил удар головой, но на сей раз Лено не позволил отличиться своему соотечественнику.

Спустя две минуты "горожане" все-таки удвоили счет. Мяч как нож сквозь масло прошел через оборону "Арсенала", и Ферран Торрес с линии вратарской поразил цель — 2:0.

Так легко и быстро поведя с комфортным счетом, "Сити" позволил себе чуть расслабиться. "Канониры" расправили плечи — однажды Эдерсон едва не устроил привоз, а в другом случае Тирни едва не заработал пенальти.

На 35-й минуте положение гостей только усугубилось. Гранит Джака получил прямую красную карточку за то, что двумя ногами подкатился под Жоау Канселу.

Реализовать численное преимущество хозяевам удалось еще до перерыва. Результативная комбинация началась с эффектного ввода мяча в игру Эдерсоном. Джек Грилиш вошел в штрафную с левого фланга, избавился от беспомощного Чемберса и сделал пас на Жезуса, который свободно принял снаряд перед воротами и вторым касанием поразил цель — 3:0.

Второй тайм начался с четвертого гола "Сити". Родри нанес дальний удар низом в притирку со штангой, а Лено из-за гущи игроков не успел среагировать — 4:0.

После перерыва "горожане" безраздельно владели мячом, тогда как "Арсенал" был заперт на своей половине поля. "Канониры" не провели ни одной вразумительной атаки.

Несколько раз "Арсеналу" просто повезло избежать пятого гола, но в концовке, когда игра совсем успокоилось, хозяева все же добились своего. Торрес головой с линии вратарской отправил мяч в цель после навеса вышедшего на замену Рияда Махреза — 5:0.

"Сити" и близко не сыграл в свою полную силу, но этого оказалось достаточно, чтобы разобрать на атомы оборону "Арсенала". "Канониры" провели один из своих худших матчей при Микеле Артете, угроза увольнения для которого реальна как никогда.

"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 16:25

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Последние комментарии:




  1. sausage 28.08.2021 17:55 # sausage
    Великая надежда Челси, новый Лэмпард, великий и ужасный Билли Гилмор лажает в своём новом клубе уже третий матч кряду. В Норвиче уже хотят сдать его обратно.

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  2. novocaine 28.08.2021 17:54 # novocaine
    гол Вест Хема загляденье, конечно

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  3. sexan 28.08.2021 17:54 # sexan
    Сру манк возбудился и раскукарекался, а вчера втух после того как Роналду их опрокинул. Так держать земляк.

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  4. sexan 28.08.2021 17:52 # sexan
    Вархам всё трепыхаться. Странно.

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  5. scauzer11 28.08.2021 17:51 # scauzer11
    Норвич и те 1 гол забили за 3 тура))

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  6. lahmatyj 28.08.2021 17:48 # lahmatyj
    Антоха с Паблито по красоте раскатали.

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  7. slash-lfc 28.08.2021 17:46 # slash-lfc
    Грэй чёт ебет за Эве братишки

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  8. warham 28.08.2021 17:46 # warham
    Артера, Виейра - НЕДОТРЕНЕРА!!!

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  9. true-manc 28.08.2021 17:41 # true-manc
    Как же Миша раскатывает, братишки, я в ах*е

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  10. clpol 28.08.2021 17:38 # clpol
    Здоровья Олегу.
    Член манкам.
    Трофей Челси!

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  11. animadora 28.08.2021 17:37 # animadora
    Артета - гоу нах..

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  12. warham 28.08.2021 17:36 # warham
    Роналду или Анри. Кто лучше как игрок, трофеи в сторону.

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  13. imf-tau 28.08.2021 17:35 # imf-tau
    Арсенал уже надеется на Лестер, чтобы тот победил Норвич и Арс к сикспоинтеру подошел выше соперника для уверенности.

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  14. sexan 28.08.2021 17:31 # sexan
    Пацаны, сегодня в магазине видел мужика в футболке Ман Ю, Роналду на спине. Приятно снова видеть фамилию Роналду на футболках мю.

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  15. explosion 28.08.2021 17:26 # explosion
    Граждане гейгунеры, выберите, пожалуйста, лучший гол своей любимой команды в этом сезоне.

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  16. bluehonorcfc9 28.08.2021 17:25 # bluehonorcfc9
    псдц гг в гоуне и хз как они будут выбираться из него.

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  17. monsieurgood 28.08.2021 17:23 # monsieurgood
    с первого места на последнее за три тура

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  18. whitenigger 28.08.2021 17:20 # whitenigger
    Даже 6 голов такому ссаному Арсеналу в меньшенстве не смогли забить, Пеп даун :(

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  19. mata05 28.08.2021 17:20 # mata05
    Ктооо обитает дне океана

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  20. sexan 28.08.2021 17:20 # sexan
    Пацаны, а кто будет тренировать арсенал в чемпионшипе? Сол Кэмбэл? Анри?

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