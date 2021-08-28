"Астон Вилла" отправила Уэсли в "Брюгге"

"Астон Вилла" отправила своего нападающего Уэсли Мораеса в "Брюгге" на правах аренды до конца сезона.

Два года назад "Вилла" приобрела Уэсли как раз у "Брюгге" за внушительные 22 миллиона фунтов.



Посреди своего дебютного английского сезона Уэсли, успевший к тому моменту забить пять голов за свой новый клуб, получил серьезную травму колена и в результате пропустил почти 16 месяцев.



После своего возвращения в строй 24-летний бразилец отметился только четырьмя появлениями на замену и теперь будет восстанавливать свою форму в "Брюгге", который после пяти матчей занимает второе место в бельгийском первенстве и на групповом этапе Лиги Чемпионов поспорит с "Манчестер Сити", ПСЖ и "РБ Лейпциг".