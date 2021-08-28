Уилл Хьюз сменил "Уотфорд" на "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении полузащитника "Уотфорда" Уилла Хьюза.

26-летний Хьюз заключил контракт до 2024 года и стал уже шестым новичком "орлов" при Патрике Виейра в качестве главного тренера.



BBC предполагает, что Уилл обошелся клубу с "Селхерст Парк" в 6 миллионов фунтов. За счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 10 млн. фунтов.



"Уотфорд" согласился отпустить Хьюза, поскольку от контракта воспитанника "Дерби" на "Викаридж Роуд" оставался только один год.



Добавим, с момента своего дебюта за "шершней" в 2017 году Хьюз сыграл 187 матчей, проведя три сезона на уровне Премьер-Лиги.