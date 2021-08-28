Роналду, вероятно, не получит 7-й номер в "Юнайтед"

Криштиану Роналду Возвращающемуся в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вероятно, не удастся получить 7-й номер. По крайней мере, не в Премьер-Лиге.

Именно под 7-м номером Роналду выступал в свой первый период на "Олд Траффорд", а также за "Реал" и "Ювентус".

"Семерка" является частью бренда Роналду, поэтому для "красных дьяволов" и самого Криштиану очень важно, какой номер возьмет возвращающийся из Турина игрок.

Проблема в том, что сейчас легендарный 7-й номер закреплен в "Юнайтед" за Эдинсоном Кавани. И хотя уругвайский нападающий еще не сыграл в этом сезоне, именно под "семеркой" он был заявлен на кампанию Премьер-Лиги 2021/22.

Для того, чтобы Роналду смог вернуть 7-й номер, Кавани должен покинуть клуб, что выглядит маловероятно. Либо "дьяволам" придется обратиться за специальным разрешением к Премьер-Лиге, чего прежде еще не случалось.

Тем не менее, Роналду все же может сыграть за "Юнайтед" под "семеркой" в этом сезоне. Ничто не мешает "дьяволам" выделить Криштиану 7-й номер на Лигу Чемпионов, отмечает Daily Mirror.

Игровой номер в Премьер-Лиге не обязательно должен совпадать с игровым номером футболиста в еврокубках. Например, в сезоне 2017/18 Генрих Мхитарян выступал за "дьяволов" во внутреннем чемпионате по 7-м, а в Лиге Европы — по 77-м.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 28.08.2021 14:15 # j24081993
    Какой же все таки уёбишный клуб этот юнайтед. Сначала Варан себе требовал 4-ый номер, Потом Санчо, теперь и Роналду.

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  2. mancunia-planet 28.08.2021 14:06 # mancunia-planet
    Впервые лига должна разрешить сменить номер.

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  3. chelsea-69 28.08.2021 14:03 # chelsea-69
    CR77
    Типа реплика будет

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