Роналду, вероятно, не получит 7-й номер в "Юнайтед"

Возвращающемуся в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, вероятно, не удастся получить 7-й номер. По крайней мере, не в Премьер-Лиге.

Именно под 7-м номером Роналду выступал в свой первый период на "Олд Траффорд", а также за "Реал" и "Ювентус".



"Семерка" является частью бренда Роналду, поэтому для "красных дьяволов" и самого Криштиану очень важно, какой номер возьмет возвращающийся из Турина игрок.



Проблема в том, что сейчас легендарный 7-й номер закреплен в "Юнайтед" за Эдинсоном Кавани. И хотя уругвайский нападающий еще не сыграл в этом сезоне, именно под "семеркой" он был заявлен на кампанию Премьер-Лиги 2021/22.



Для того, чтобы Роналду смог вернуть 7-й номер, Кавани должен покинуть клуб, что выглядит маловероятно. Либо "дьяволам" придется обратиться за специальным разрешением к Премьер-Лиге, чего прежде еще не случалось.



Тем не менее, Роналду все же может сыграть за "Юнайтед" под "семеркой" в этом сезоне. Ничто не мешает "дьяволам" выделить Криштиану 7-й номер на Лигу Чемпионов, отмечает Daily Mirror.



Игровой номер в Премьер-Лиге не обязательно должен совпадать с игровым номером футболиста в еврокубках. Например, в сезоне 2017/18 Генрих Мхитарян выступал за "дьяволов" во внутреннем чемпионате по 7-м, а в Лиге Европы — по 77-м.