"Сити" открыл статуи в честь Компани и Сильвы

Венсан Компани Как и было обещано, перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" "Манчестер Сити" открыл статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы.

Компани и Сильва посвятили "Сити" 11 и 10 лет своих карьер, соответственно, сыграл ключевую роль в становлении "горожан" как топ-клуба.

Только титул Премьер-Лиги Венсан и Давид выиграли вместе с "Сити" четыре раза, и память об этих великих для клуба футболистах была увековечена с помощью монументов близ "Этихад".

Обе статуи выполнены всемирно известным скульптором Энди Скоттом, который собрал образы игроков из тысяч кусочков оцинкованное стали. Такая "перфорированная" форма особенно красиво смотрится при ночной подсветке.

Статуя Венсана Компани

Статуя Давида Сильвы


Метки видео, Компани, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. mane 28.08.2021 13:25 # mane
    Картонки какие-то. Серьезные клубы не ставят статуи игрокам, завершившим карьеру несколько лет назад лол. По такой логике Челси должен был бы так же поставить статуй 10, Дзоле, Терри, Лэмпарду и тд, Ливерпуль Джеррарду, Алонсо, Суаресу, Салаху, просто смешно) Измельчали канеш требования к словам - Легенда, Идолы, Статуи

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  2. true-manc 28.08.2021 13:24 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    Очень красиво! Сейчас всякие жалкие ху*сосы снова начнут завидовать, что такие футбольные легенды как Сильва и Компани по зову сердца решили играть за наш клуб))

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  3. staryi-eblan 28.08.2021 13:20 # staryi-eblan
    Серебряные сёрферы

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  4. slash-lfc 28.08.2021 13:16 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Первые легенды клуба, зато какие. Агуэро тоже нужно будет поставить.

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  5. mcfc-fantactic 28.08.2021 13:15 # mcfc-fantactic
    Компани, это не жирард какой-то, ему можно и статую, заслужил! Сильва, магистр игры- волшебник! Все по делу - Легенды! Короли!

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  6. liverpo0ol 28.08.2021 13:03 # liverpo0ol
    Хахахахахахахах

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  7. mancityman 28.08.2021 13:03 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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