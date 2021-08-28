"Сити" открыл статуи в честь Компани и Сильвы

Как и было обещано, перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" "Манчестер Сити" открыл статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы.

Компани и Сильва посвятили "Сити" 11 и 10 лет своих карьер, соответственно, сыграл ключевую роль в становлении "горожан" как топ-клуба.



Только титул Премьер-Лиги Венсан и Давид выиграли вместе с "Сити" четыре раза, и память об этих великих для клуба футболистах была увековечена с помощью монументов близ "Этихад".



Обе статуи выполнены всемирно известным скульптором Энди Скоттом, который собрал образы игроков из тысяч кусочков оцинкованное стали. Такая "перфорированная" форма особенно красиво смотрится при ночной подсветке.











