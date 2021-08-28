"Сити" открыл статуи в честь Компани и Сильвы
Как и было обещано, перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" "Манчестер Сити" открыл статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы.
Компани и Сильва посвятили "Сити" 11 и 10 лет своих карьер, соответственно, сыграл ключевую роль в становлении "горожан" как топ-клуба.
Только титул Премьер-Лиги Венсан и Давид выиграли вместе с "Сити" четыре раза, и память об этих великих для клуба футболистах была увековечена с помощью монументов близ "Этихад".
Обе статуи выполнены всемирно известным скульптором Энди Скоттом, который собрал образы игроков из тысяч кусочков оцинкованное стали. Такая "перфорированная" форма особенно красиво смотрится при ночной подсветке.
28.08.2021 13:00
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Последние комментарии:
Картонки какие-то. Серьезные клубы не ставят статуи игрокам, завершившим карьеру несколько лет назад лол. По такой логике Челси должен был бы так же поставить статуй 10, Дзоле, Терри, Лэмпарду и тд, Ливерпуль Джеррарду, Алонсо, Суаресу, Салаху, просто смешно) Измельчали канеш требования к словам - Легенда, Идолы, Статуи
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КОРОЛИ!!!
Очень красиво! Сейчас всякие жалкие ху*сосы снова начнут завидовать, что такие футбольные легенды как Сильва и Компани по зову сердца решили играть за наш клуб))
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Серебряные сёрферы
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КОРОЛИ!!! Первые легенды клуба, зато какие. Агуэро тоже нужно будет поставить.
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Компани, это не жирард какой-то, ему можно и статую, заслужил! Сильва, магистр игры- волшебник! Все по делу - Легенды! Короли!
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Хахахахахахахах
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КОРОЛИ!!!
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