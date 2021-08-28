Сульшер подтвердил, что Диалло отправится в аренду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что вингер Амад Диалло будет отправлен в аренду.

Диалло присоединился к "Юнайтед" в январе и с тех пор сыграл только восемь матчей за первую команду. Не имея возможности обеспечить Амада регулярной игровой практикой в Манчестере, Сульшер готовится отправить 19-летнего ивуарийца в командировку.



"Когда ты обладаешь таким талантом, как Амад Диалло, ты должен показывать его и развивать свою игру".



"Думаю, раз пока ему не суждено много играть за "Манчестер Юнайтед", будет лучше отправиться в аренду, потому что он заслуживает быть в стартовом составе".



"Конечно, я бы хотел, чтобы он проводил больше матчей за "Манчестер Юнайтед", но это непросто", — цитирует Сульшера Goal.