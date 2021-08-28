Сульшер подтвердил, что Диалло отправится в аренду

Амад Диалло Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что вингер Амад Диалло будет отправлен в аренду.

Диалло присоединился к "Юнайтед" в январе и с тех пор сыграл только восемь матчей за первую команду. Не имея возможности обеспечить Амада регулярной игровой практикой в Манчестере, Сульшер готовится отправить 19-летнего ивуарийца в командировку.

"Когда ты обладаешь таким талантом, как Амад Диалло, ты должен показывать его и развивать свою игру".

"Думаю, раз пока ему не суждено много играть за "Манчестер Юнайтед", будет лучше отправиться в аренду, потому что он заслуживает быть в стартовом составе".

"Конечно, я бы хотел, чтобы он проводил больше матчей за "Манчестер Юнайтед", но это непросто", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Диалло, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 28.08.2021 12:59 # edgarkuznetsov
    Такую хуету взяли шо пздц

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  2. mancunia-planet 28.08.2021 12:06 # mancunia-planet
    Купили мля сопляка за сорокет, чтобы отдать в аренду. Гениально.

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