Гвардиола назвал шесть игроков, которые могут сыграть нападающего в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал шесть вариантов, кого он может снарядить на позицию нападающего.

Упустив Харри Кейна и Криштиану Роналду, "Сити", по всей видимости, останется без замены для покинувшего клуб Серхио Агуэро. Однако Гвардиола не унывает и уверяет, что его команда давно привыкла играть без чистого форварда.



"Мы не можем забывать, как хорошо мы справлялись в недавнем прошлом тем же составом, что у нас есть сейчас. Как и все клубы, мы стремимся стать лучше, укрепить свой состав, потому что люди склонны меняться. Одни и тех же игроки в определенный момент соответствуют одному уровню, а со временем их уровень падает. Затем они могут снова повысить свой уровень, а могут и не сделать этого".



"У нас в академии есть четверо-пятеро игроков, на которых мы абсолютно можем рассчитывать. Лиам Делап — один из них. К сожалению, из-за травмы он не смог пройти предсезонную подготовку с нами, и это слегка усложняет ситуацию. Но он является вариантом. У нас много игроков, способных сыграть на этой позиции: Рахим Стерлинг, Ферран Торрес, Габриэль Жезус, даже Рияд Махрез и Джек Грилиш".



"У нас нет типичного нападающего вроде Лиама, но у мы можем найти альтернативы. В последние годы мне всегда казалось, что мы забиваем много голов независимо от того, играем мы с нападающим или без. Мы должны улучшить свою игру, повысить темп и желание преуспеть, стабильно демонстрируя это в каждом матче. Такова цель — мы должны играть лучше и высоко прессинговать, а когда мы глубоко обороняемся, то должны быть надежнее. Также нам нужно улучшить игру при стандартах. Это то, чего мы хотим и чего постараемся достичь", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.