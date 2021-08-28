Каррагер уверен, что Ван Дейк сможет сдержать Лукаку
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк лучше справится с нападающим "Челси" Ромелу Лукаку, нежели оборона "Арсенала".
В прошлый уикенд Лукаку открыл счет своим голам за "Челси", раз за разом разрывая оборону "Арсенала" (0:2).
В ближайший уикенд "синих" ожидает выезд на "Энфилд", и Каррагер находится в предвкушении дуэли Лукаку и Ван Дейка.
"Лучший способ описать игру "Арсенала" — это сказать, что они пытались играть, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", но и у них просто нет таких игроков".
"Ливерпуль" не будет подстраиваться под "Челси", но Ван Дейк — единственный в Премьер-Лиге игрок, который действительно думает, что может сдержать Лукаку".
"Это будет отличная битва, и у меня нет сомнений, что "Ливерпуль" будет стремиться на чужую половину поля".
"То, что Лукаку вытворял с "Арсеналом", не означает, что он будет это делать с каждым защитником. У "Арсенала" плохо организована игра. Лукаку хорош, он нападающий топ-уровня, и он забьет много голов, но многие проблемы "Арсенал" создал себе сам", — сообщил Каррагер в эфире.
28.08.2021 10:00
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Последние комментарии:
Не только остановит но и больничку отправит
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Ван Дик еще не знает что его ждёт. Сразу после матча ,в полицейском учатске деревеньки "Зеропук" ожидается минимум 1 заявление об изнасиловании!!!
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мешок с гавном лукакий снова обосрётся. такой колосс как ван дик без проблем сожрет верзилу.
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односезонка только член лукаку сможет во рту у себя удержать
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Я не уверен вообще будет ли в старте Лукакыч .... походу будут быстрые игроки играть впереди Вернер Хаверц Зиеш Маунт
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