Каррагер уверен, что Ван Дейк сможет сдержать Лукаку

Ромелу Лукаку Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк лучше справится с нападающим "Челси" Ромелу Лукаку, нежели оборона "Арсенала".

В прошлый уикенд Лукаку открыл счет своим голам за "Челси", раз за разом разрывая оборону "Арсенала" (0:2).

В ближайший уикенд "синих" ожидает выезд на "Энфилд", и Каррагер находится в предвкушении дуэли Лукаку и Ван Дейка.

"Лучший способ описать игру "Арсенала" — это сказать, что они пытались играть, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", но и у них просто нет таких игроков".

"Ливерпуль" не будет подстраиваться под "Челси", но Ван Дейк — единственный в Премьер-Лиге игрок, который действительно думает, что может сдержать Лукаку".

"Это будет отличная битва, и у меня нет сомнений, что "Ливерпуль" будет стремиться на чужую половину поля".

"То, что Лукаку вытворял с "Арсеналом", не означает, что он будет это делать с каждым защитником. У "Арсенала" плохо организована игра. Лукаку хорош, он нападающий топ-уровня, и он забьет много голов, но многие проблемы "Арсенал" создал себе сам", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Ван Дейк, Каррагер, Ливерпуль, Лукаку, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2021 10:00

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  1. hunter022 28.08.2021 10:22 # hunter022
    Не только остановит но и больничку отправит

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  2. jirrort 28.08.2021 10:18 # jirrort
    Ван Дик еще не знает что его ждёт. Сразу после матча ,в полицейском учатске деревеньки "Зеропук" ожидается минимум 1 заявление об изнасиловании!!!

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  3. toha-bludsikir 28.08.2021 10:13 # toha-bludsikir
    мешок с гавном лукакий снова обосрётся. такой колосс как ван дик без проблем сожрет верзилу.

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  4. sayanara 28.08.2021 10:09 # sayanara
    односезонка только член лукаку сможет во рту у себя удержать

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  5. chelsiukpro 28.08.2021 10:04 # chelsiukpro
    Я не уверен вообще будет ли в старте Лукакыч .... походу будут быстрые игроки играть впереди Вернер Хаверц Зиеш Маунт

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