Каррагер уверен, что Ван Дейк сможет сдержать Лукаку

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк лучше справится с нападающим "Челси" Ромелу Лукаку, нежели оборона "Арсенала".

В прошлый уикенд Лукаку открыл счет своим голам за "Челси", раз за разом разрывая оборону "Арсенала" (0:2).



В ближайший уикенд "синих" ожидает выезд на "Энфилд", и Каррагер находится в предвкушении дуэли Лукаку и Ван Дейка.



"Лучший способ описать игру "Арсенала" — это сказать, что они пытались играть, как "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", но и у них просто нет таких игроков".



"Ливерпуль" не будет подстраиваться под "Челси", но Ван Дейк — единственный в Премьер-Лиге игрок, который действительно думает, что может сдержать Лукаку".



"Это будет отличная битва, и у меня нет сомнений, что "Ливерпуль" будет стремиться на чужую половину поля".



"То, что Лукаку вытворял с "Арсеналом", не означает, что он будет это делать с каждым защитником. У "Арсенала" плохо организована игра. Лукаку хорош, он нападающий топ-уровня, и он забьет много голов, но многие проблемы "Арсенал" создал себе сам", — сообщил Каррагер в эфире.