Хадсон-Одои не уйдет в аренду

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что вингер Каллум Хадсон-Одои не будет отправлен в аренду в другой клуб.

До закрытия летнего трансферного окна "Челси" еще предстоит проделать большую работу — в том числе в плане поиска пристанищ для игроков, которым нет места в планах Тухеля.



Но это не касается 20-летнего Хадсон-Одои, который отказался от вызова в молодежную сборную Англии ради того, чтобы сражаться за место в основе "синих".



"В данный момент речи об аренды нет, и мы даже не думаем об этом".



"Ты всегда можешь прогрессировать здесь, тренируясь и находясь внутри такого клуба. Но я согласен со мнением, что ему нужно регулярное игровое время, чтобы повысить свой личный уровень. В то же время мы должны быть осторожны, отпуская игроков".



"Например, сегодня нам не хватает Кристиана Пулишича и Курта Зума, и у нас есть только 17 игроков, которые были основными в прошлом сезоне. Если ты хочешь сражаться за победу во всех соревнованиях, то количество имеет значение".



"Тебе нужен состав из 20-21 игрока, чтобы компенсировать травмы, желтые карточки и все такое. У меня есть ощущение, что Калум решил сражаться за свое место здесь".



"Он очень хорошо провел предсезонный период, но мы, конечно, понимаем, что он претендует больше на позицию в атаке, нежели на позицию вингбека. Если вы посчитаете в уме, то обнаружите, что в данный момент у нас много парней на три позиции в атаке".



"Так что это огромный вызов для него, но дверь всегда открыта, чтобы ты мог просочиться и заявить о себе. Это может случиться в любой момент, если говорить об атакующих игроках. В данный момент мы не думаем об аренде", — цитирует Тухеля Evening Standard.