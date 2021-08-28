Сульшер защищает Джонса от нападок Фердинанда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил легенде "красных дьяволов" Рио Фердинанду, раскритиковавшему защитника Фила Джонса.

На днях Фердинанд очень резко высказался насчет 29-летнего Джонса, заявив, что Фил "занимает место молодого игрока".



Однако Сульшер, по инициативе которого и был продлен контракт Джонса в феврале 2019, считает критику Фердинанда неуместной и призывает не списывать Фила со счетов.



"Это были ужасные 18-20 месяцев для Фила, как и, наверное, год до этого, из-за всех этих травм. Думаю, Рио стоило позвонить мне и спросить, почему Фил не играет".



"Он тихий и покорный парень, и думаю, слова Рио совершенно не к месту. Я не разговаривал с Рио об этом, но думаю, он слегка жалеет о сказанном".



"Я сам лучше любого другого знаю, каково это, когда тебя судят в такой ситуации. Филу не 30 лет, и он сражается с этим коленом с момента, как я вернулся в клуб".



"На каждой тренировке и в каждом матче он не щадит себя, и он всегда выкладывается без остатка ради этого клуба. Рио следовало лучше изучить вопрос, прежде чем делать такие заявления".



"Иногда мне хочется сказать больше о травме Фила, но я не говорю, потому что я пытаюсь оберегать его. Фила нет в социальных сетях, он не раздает интервью, он лишь сосредоточен на работе. Он настоящий профессионал, семьянин, и он просто хочет вернуться в форму".



Он сыграл полчаса против "Бернли" (в закрытом товарищеском матче) и продолжает работать над возвращением в строй. Он доблестно сражается".



"Я сам пропустил два года в течение трех лет из-за травмы колена. Я знаю, что чувствовал Фил. Порой тебе неловко, но ты должен заботиться о своей карьере".



"Фил видит свет в конце тоннеля, и это замечательно, потому что я сам через подобное прошел. Мы должны дать ему еще месяц или шесть недель", — цитирует Сульшера Daily Mail.