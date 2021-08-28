Кристенсен близок к новому контракту с "Челси"

Защитник Андреас Кристенсен находится на пороге подписания нового контракта с "Челси".

Сейчас у Кристенсена уже идет последний год по действующему контракту с "Челси", однако Goal стало известно, что недавно в переговорах о продлении сотрудничества был совершен прорыв.



Андреас дал принципиальное согласие на новую сделку до 2025 года с принадлежащей клубу опцией автоматического продления на 12 месяцев.



По информации источника, стороны вели интенсивные переговоры на протяжении двух месяцев. Если бы 25-летний датчанин не согласился на новый контракт, то, вероятно, был бы продан.



Благодаря новой сделке Кристенсен, полностью сыгравший оба первых матча "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги, получит солидную прибавку к своей зарплате.



Добавим, Кристенсен находится в системе "Челси" с 16 лет. Проведя два сезона в аренде в менхенгладбахской "Боруссии", в 2017 году Андреас вернулся на "Стэмфорд Бридж" и нашел свой путь в стартовый состав, хотя этот путь был тернистым.