3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 28 мая, семью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 14:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" начал сезон с поражения в Северном Лондоне от "Тоттенхэма", но исправил впечатление о себе победой 5:0 над "Норвичем". "Арсенал" стартовал с двух проигрышей в Премьер-Лиге, но слегка поднял свое настроение, разгромив "Вест Бромвич" в Кубке Лиги со счетом 0:6 посреди недели. В этом матче главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола будет противостоять своему бывшему ассистенту Микелю Артете, чье положение у руля "канониров" выглядит весьма шатким. "Сити" ни разу не уступил в 11 последних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге.



"Сити" по-прежнему лишен травмированных Кевина Де Брюйне и Фила Фодена. Бенжамен Менди томится за решеткой.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака оправился после небольшого повреждения колена. Эктор Беллерин, Киран Тирни и Виллиан снова в строю, Бен Уайт под вопросом. Габриэль, Томас Партей и Эдди Нкетиа команде не помогут.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Вест Хэм" блестяще начал новый сезон, набрав шесть очков из шести возможных и в процессе забив восемь голов. А вот "Кристал Пэлас" пока буксует при Патрике Виейра, в прошлый уикенд набрав свой первый балл благодаря безголевой ничьей против новичка дивизиона "Брентфорда". "Орлы" потерпели только два поражения в восьми последних выездах к "молотобойцам" в рамках Премьер-Лиги.



Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку все еще набирает форму в тренировках.



"Пэлас" будет лишен травмированных Натана Фергюсона, Эберечи Эзе и Майкла Олисе. Капитан Лука Миливоевич по-прежнему отсутствует по причинам личного характера.



НОРВИЧ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" пока что выглядит слабейшей командой дивизиона, потерпев два поражения с общим счетом 0:8. Зато это может быть подходящий соперник для "Лестера", который зализывает свои раны после поражения 4:1 от "Вест Хэма" в минувший понедельник. "Лисы" одержали только одну победу в семи последних выездах к "канарейкам" в рамках чемпионата.



Вингер "Норвича" Христос Цолис получил повреждение икроножной мышцы в матче Кубка Лиги против "Борнмута" посреди недели и находится под вопросом. Сэм Байрам и Пшемыслав Плахета точно не сыграют.



После коронавирусной болезни возвращается левый защитник "Лестера" Райан Бертран. Айозе Перес дисквалифицирован. У Янника Вестергора травма колена.



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" пока не имеет очков в своем активе, а посреди недели вылетел из Кубка Лиги, уступив дома "Бернли" в серии пенальти. Дела "Саутгемптона" идут гораздо лучше — в прошлый уикенд команда Ральфа Хазенхюттля добыла уверенную ничью против "Манчестер Юнайтед" (1:1), а в Кубке Лиги уничтожила скромный "Ньюпорт" с рекордным для своего клуба счетом 0:8. "Сороки" выиграли все четыре последних домашних встречи со "святыми" в Премьер-Лиге.



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен должен оправиться после небольшой травмы стопы. Пол Дамметт залечил икроножную мышцу. Айзек Хейден под вопросом.



Нападающий "Саутгемптона" Адам Армстронг выбыл из строя с повреждением икроножной мышцы. Уил Смоллбоун давно травмирован.



БРАЙТОН — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" пока идет со 100-процентным результатом, словно не заметив потери Бена Уайта. "Эвертон" тоже неплох, набрав четыре очка из шести возможных, но Рафаэль Бенитес пока в полной мере не развеял сомнения фанатов своего нового клуба. В восьми встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги никогда не проигрывала команда, выступавшая в роли хозяев.



Нападающие "Брайтона" Нил Мопе и Данни Уэлбек возвращаются после небольших травм, но Энок Мвепу едва ли будет готов сыграть.



У полузащитника "Эвертона" Фабиана Дельфа наблюдаются проблемы с плечом. Фитнес-тест предстоит и Алексу Ивоби. Мойзе Кин дисквалифицирован.



АСТОН ВИЛЛА — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция



В свое время наставник "Астон Виллы" Дин Смит провел три сезона во главе "Брентфорда", наняв Томаса Франка, ныне тренирующего "пчел", своим ассистентом. Так что Смит сыграл свою роль в подъеме обоих клубов, однако нужно признать, что в данный момент бирмингемцы на шаг впереди. "Вилла" не потерпела ни одного поражения во всех шести встречах с "Брентфордом" в рамках высшего дивизиона, но последняя такая встреча датируется февралем 1947.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс залечил колено и возобновил тренировки. Бертран Траоре, Леон Бэйли и Морган Сансон пока не готовы вернуться.



Итан Пиннок доступен для "Брентфорда", несмотря на возникшие посреди недели проблемы с лодыжкой. Джош Да Силва и Мадс Бек Соренсен точно не сыграют.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 19:30



Многие болельщики и эксперты рассматривают этот матч в контексте противостояния защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. Первый восстанавливает форму после многих месяцев отсутствия с травмой колена, а второй вернулся, чтобы покорить Премьер-Лигу. "Красные" могут похвастать только двумя победами в 11 последних домашних встречах с "синими" во всех соревнованиях.



Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон оправился после травмы лодыжки. Фабиньо вернулся после похорон отца. Джеймс Милнер все еще травмирован.



"Челси" предстоит оценить состояние лодыжки Нголо Канте. Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич болеют коронавирусом. Курт Зума на пути в "Вест Хэм".