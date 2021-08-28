Невилл: "Роналду приходит, чтобы выигрывать трофеи"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что с Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" сможет замахнуться на главные трофеи в этом сезоне.

В пятницу "Юнайтед" чрезвычайно обрадовал своих фанатов, объявив о достигнутой договоренности с "Ювентусом" насчет перехода Роналду, который блистал на "Олд Траффорд" с 2003 по 2009 год.



Ожидается, что Криштиану обойдется "красным дьяволам" в 15 миллионов евро (12.9 млн. фунтов), а еще 8 млн. евро (6.9 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Невилл тоже радуется возвращению своего бывшего партнера по команде в "Юнайтед" и верит, что Роналду будет исполнять ведущую роль в коллективе Оле Гуннара Сульшера.



"Он будет играть регулярно, будет играть в качестве 9-го номера, будет играть в качестве центрального нападающего. Уверен, они сделают его своей ключевой фигурой. И он будет забивать голы".



"Криштиану Роналду приходит, чтобы выигрывать трофеи и получать индивидуальные награды. Это другой Криштиану Роналду, но он зажжет Премьер-Лигу".



"Он по-прежнему 9-й номер, он по-прежнему обладает взрывной скоростью и совершает отличные рывки в штрафную. Он предчувствует, где окажется мяч. Он даст "Манчестер Юнайтед" то, в чем они нуждаются".



"Чтобы превзойти "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси", они должны сделать что-нибудь особенное, и Роналду может дать им временный импульс, чтобы дотянуться до этого уровня в нынешнем году".



"Я слегка опасался, что они продолжат свое развитие, но финишируют ниже в лиге. Но теперь я больше верю в то, что "Манчестер Юнайтед" сможет провести отличный сезон".



"Это вселяет в каждого фаната "Манчестер Юнайтед" замечательное ощущение, потому что это один из самых особенных игроков, когда-либо существовавших. Для "Манчестер Юнайтед" это один из величайших игроков всех времен", — сообщил Невилл в эфире.