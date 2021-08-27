Тухель все еще надеется на приобретения

Рулевой "Челси" Томас Тухель подтвердил, что он все еще надеется на приобретения в остатке летнего трансферного окна.

Этим летом "синие" пока укрепили свой состав лишь нападающим Ромелу Лукаку и Маркусом Беттинелли, взятым на роль третьего голкипера.



В то же время "Челси" находится на пороге продажи Курта Зума в "Вест Хэм", собираясь взять на место 26-летнего француза защитника "Севильи" Жюля Кунде. Также "синие" хотят арендовать полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.



Тухель надеется, что из этого что-нибудь выйдет, но подчеркивает, что и так доволен своим подбором игроков.



"Будут ли еще приобретения? Ну, мы надеемся на это. У нас все еще есть кое-какие идеи, и мы стараемся".



"Не все решения касаются имеющихся у нас игроков. Ведутся кое-какие переговоры, и мы контролируем каждую ситуацию".



"Это абсолютно не значит, что нам нужно обязательно что-нибудь предпринять, чтобы осчастливить тренера. Я доволен своим подбором игроков и уверен в нашей способности соперничать на высочайшем уровне".



"Тем не менее, мы смотрим в оба, мы изучаем все возможности, и как вы знаете, футбол непредсказуем".



"Но в данный момент мы сосредоточены на завтрашнем матче, и осталось не так много дней для больших решений, поэтому пока все хорошо", — цитирует Тухеля Sky Sports.