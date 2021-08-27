ПСЖ обратился к Ришарлисону

В свете вероятного расставания с Килианом Мбаппе ПСЖ установил контакт с нападающим "Эвертона" Ришарлисоном.

В данный момент ПСЖ находится на пороге расставания с Мбаппе, за которого "Реал" предлагает уже 145 миллионов фунтов.



Ожидается, что парижане отпустят Килиана, ведь от контракта 22-летнего француза остается только один год.



Также ожидается, что ПСЖ попытается потратить часть вырученных за Мбаппе денег, пока не закрылось летнее трансферное окно.



Goal может подтвердить, что французский гранд уже общается с представителями Ришарлисона, однако "Эвертон" совершенно не заинтересован в расставании со своей звездой.



"Мы не рассматриваем его продажу. Он наш игрок, мы очень довольны им, и я надеюсь, он забьет много голов за нас в этом году", — сообщил ранее днем на своей пресс-конференции главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес.