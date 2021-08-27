Фердинанд рассказал, что позвонил Роналду
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о своем звонке нападающему Криштиану Роналду.
Еще 24 часа назад казалось, что Роналду перейдет в "Манчестер Сити". Это вызвало бурную волну возмущения в красной части Манчестера.
Фердинанд был одним из тех, кто связался с Криштиану и, возможно, подтолкнул того к возвращению в "Юнайтед", что и было подтверждено сегодня.
"Это прекрасный день, а когда стоит прекрасный день, ты должен надеть солнцезащитные очки".
"Сэр Алекс Фергюсон поступил бы точно так же. Он бы не хотел увидеть Криштиану в футболке "Сити", как и любой другой, кто был связан с этим футбольным клубом длительное время".
"Я сразу же ему позвонил и сказал: "Что происходит?! Скажи мне, что это ложь". Я чувствовал себя точно так же, как и любой другой фанат, и просто хотел опровержения", — сообщил Фердинанд на своем стриме в ютубе.
……. pic.twitter.com/RkchkEZzBJ— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 27, 2021
27.08.2021 21:00
Просмотров: 3107
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27.08.2021 20:20 # удалить
chelsiukpro
Ну небыл бы Юнайтед :)) решили у голубых перехватить а то позор был бы... так теперь клуб пристарелых собрали :))
Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403197
да да я а том ранее )))))
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Снуп Дог ты ли это ?
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Чел захотел титулов - пригородные выскочки наныли ему. От этой помойки не отмыться.
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Фердинанд с самим Майклом Джексоном говорил
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https://flipboard.com/article/man-utd-fan-burns-cristiano-ronaldo-shirt-as-supporters-turn-on-club-legend/f-47658b6856%2Fgivemesport.com
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Редкостный долбаёб
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