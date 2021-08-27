Фердинанд рассказал, что позвонил Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о своем звонке нападающему Криштиану Роналду.

Еще 24 часа назад казалось, что Роналду перейдет в "Манчестер Сити". Это вызвало бурную волну возмущения в красной части Манчестера.



Фердинанд был одним из тех, кто связался с Криштиану и, возможно, подтолкнул того к возвращению в "Юнайтед", что и было подтверждено сегодня.



"Это прекрасный день, а когда стоит прекрасный день, ты должен надеть солнцезащитные очки".



"Сэр Алекс Фергюсон поступил бы точно так же. Он бы не хотел увидеть Криштиану в футболке "Сити", как и любой другой, кто был связан с этим футбольным клубом длительное время".



"Я сразу же ему позвонил и сказал: "Что происходит?! Скажи мне, что это ложь". Я чувствовал себя точно так же, как и любой другой фанат, и просто хотел опровержения", — сообщил Фердинанд на своем стриме в ютубе.



