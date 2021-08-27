Фердинанд рассказал, что позвонил Роналду

Криштиану Роналду и Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о своем звонке нападающему Криштиану Роналду.

Еще 24 часа назад казалось, что Роналду перейдет в "Манчестер Сити". Это вызвало бурную волну возмущения в красной части Манчестера.

Фердинанд был одним из тех, кто связался с Криштиану и, возможно, подтолкнул того к возвращению в "Юнайтед", что и было подтверждено сегодня.

"Это прекрасный день, а когда стоит прекрасный день, ты должен надеть солнцезащитные очки".

"Сэр Алекс Фергюсон поступил бы точно так же. Он бы не хотел увидеть Криштиану в футболке "Сити", как и любой другой, кто был связан с этим футбольным клубом длительное время".

"Я сразу же ему позвонил и сказал: "Что происходит?! Скажи мне, что это ложь". Я чувствовал себя точно так же, как и любой другой фанат, и просто хотел опровержения", — сообщил Фердинанд на своем стриме в ютубе.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фердинанд, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 3107

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  1. chelsiukpro 27.08.2021 21:49 # chelsiukpro
    27.08.2021 20:20 # удалить
    chelsiukpro

    Ну небыл бы Юнайтед :)) решили у голубых перехватить а то позор был бы... так теперь клуб пристарелых собрали :))

    Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403197

    да да я а том ранее )))))

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  2. che-ger 27.08.2021 21:43 # che-ger
    Снуп Дог ты ли это ?

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  3. ganinilyha 27.08.2021 21:42 # ganinilyha
    Чел захотел титулов - пригородные выскочки наныли ему. От этой помойки не отмыться.

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  4. mancunia-planet 27.08.2021 21:22 # mancunia-planet
    Фердинанд с самим Майклом Джексоном говорил

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  5. chr1s8rown 27.08.2021 21:21 # chr1s8rown
    https://flipboard.com/article/man-utd-fan-burns-cristiano-ronaldo-shirt-as-supporters-turn-on-club-legend/f-47658b6856%2Fgivemesport.com

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  6. jekatatarin 27.08.2021 21:09 # jekatatarin
    Редкостный долбаёб

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