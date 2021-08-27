"Челси" продлил Бабу и одолжил "Редингу"
Защитник Абдул Рахман Баба продлил свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду в "Рединг".
Баба принадлежит "Челси" после своего перехода из "Аугсбурга" летом 2015. В своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" ганский защитник сыграл аж 23 матча, но далее лишь скитался по арендам.
Ранее совершив командировки в "Шальке-04", "Реймс", "Мальорку" и ПАОК, теперь 27-летний ганец направляется в "Рединг" из Чемпионшипа.
Перед уходом в очередную аренду Баба продлил контракт с победителями Лиги Чемпионов до 2023 года.
27.08.2021 20:40
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Последние комментарии:
Челси сутенер.
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Хочу бабу
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Админ долбаё.... Фамилия не склоняется !
БЕЗМОЗГЛЫЙ БАКЛАН
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Баба продлила Бабу.
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бля михуйело топовый заголовок, в лучших традициях, обнял приподнял газ далдал ушшшол жи есть
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Арендный раб аристократов)
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- Бабу продлевать будете?
- Да... И пусть нашего товарища Рединга обслужит.
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Если честно, то нормально он играл, но с левым защем у Челче всегда чехарда была, разве что период Коула был стабильным.
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Тоже так делаю, когда идут с другом в бордель.
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Травма подкосила в первый сезон! И потом как чаще всего тяжело выйти на хороший уровень...
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