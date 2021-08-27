"Челси" продлил Бабу и одолжил "Редингу"

Защитник Абдул Рахман Баба продлил свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду в "Рединг".

Баба принадлежит "Челси" после своего перехода из "Аугсбурга" летом 2015. В своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" ганский защитник сыграл аж 23 матча, но далее лишь скитался по арендам.



Ранее совершив командировки в "Шальке-04", "Реймс", "Мальорку" и ПАОК, теперь 27-летний ганец направляется в "Рединг" из Чемпионшипа.



Перед уходом в очередную аренду Баба продлил контракт с победителями Лиги Чемпионов до 2023 года.