"Челси" продлил Бабу и одолжил "Редингу"

Абдул Рахман Баба Защитник Абдул Рахман Баба продлил свой контракт с "Челси", после чего отправился в аренду в "Рединг".

Баба принадлежит "Челси" после своего перехода из "Аугсбурга" летом 2015. В своем первом сезоне на "Стэмфорд Бридж" ганский защитник сыграл аж 23 матча, но далее лишь скитался по арендам.

Ранее совершив командировки в "Шальке-04", "Реймс", "Мальорку" и ПАОК, теперь 27-летний ганец направляется в "Рединг" из Чемпионшипа.

Перед уходом в очередную аренду Баба продлил контракт с победителями Лиги Чемпионов до 2023 года.


Метки аренда, Баба, контракты, Рединг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 20:40

Количество просмотров Просмотров: 729

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 27.08.2021 21:13 # chelsea88
    Челси сутенер.

    (ответить)

  2. intellect 27.08.2021 21:06 # intellect
    Хочу бабу

    (ответить)

  3. romkau 27.08.2021 20:57 # romkau
    Админ долбаё.... Фамилия не склоняется !
    БЕЗМОЗГЛЫЙ БАКЛАН

    (ответить)

  4. ensiferum 27.08.2021 20:51 # ensiferum
    Баба продлила Бабу.

    (ответить)

  5. bangladesh 27.08.2021 20:49 # bangladesh
    бля михуйело топовый заголовок, в лучших традициях, обнял приподнял газ далдал ушшшол жи есть

    (ответить)

  6. liverpool888 27.08.2021 20:48 # liverpool888
    Арендный раб аристократов)

    (ответить)

  7. mrjingles 27.08.2021 20:44 # mrjingles
    - Бабу продлевать будете?
    - Да... И пусть нашего товарища Рединга обслужит.

    (ответить)

  8. hachidlo 27.08.2021 20:44 # hachidlo
    Если честно, то нормально он играл, но с левым защем у Челче всегда чехарда была, разве что период Коула был стабильным.

    (ответить)

  9. brown-ale 27.08.2021 20:42 # brown-ale
    Тоже так делаю, когда идут с другом в бордель.

    (ответить)

  10. chelsiukpro 27.08.2021 20:41 # chelsiukpro
    Травма подкосила в первый сезон! И потом как чаще всего тяжело выйти на хороший уровень...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: