"Уотфорд" купил Сиссоко у "Тоттенхэма"

Мусса Сиссоко "Уотфорд" приобрел полузащитника Муссу Сиссоко у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 2.5 млн. фунтов.

Сиссоко впервые оказался в Англии еще в январе 2013, когда "Ньюкасл" пригласил его из "Тулузы". С тех пор Мусса сыграл 259 матчей в Премьер-Лиге, в 2016 году перебравшись в "Тоттенхэм" за 30 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 Сиссоко помог "шпорам" достичь финала Лиги Чемпионов и был назван в символической сборной турнира.

Однако новый тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту не нашел применения 32-летнему французу, и тот перебрался к вернувшимся в Премьер-Лигу "шершням", которым будет очень полезен благодаря своему опыту.

Контракт Сиссоко с "Уотфордом" рассчитан на два года. Выступать за "шершней" Мусса будет под 19-м номером.


Метки Сиссоко, Тоттенхэм, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. ruslan19930611 27.08.2021 20:22 # ruslan19930611
    Какие 25 что вы там курите?

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  2. makeewadim 27.08.2021 20:18 # makeewadim
    Безумие... я не верю, что так задорого

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