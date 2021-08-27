"Уотфорд" купил Сиссоко у "Тоттенхэма"

"Уотфорд" приобрел полузащитника Муссу Сиссоко у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 2.5 млн. фунтов.

Сиссоко впервые оказался в Англии еще в январе 2013, когда "Ньюкасл" пригласил его из "Тулузы". С тех пор Мусса сыграл 259 матчей в Премьер-Лиге, в 2016 году перебравшись в "Тоттенхэм" за 30 миллионов фунтов.



В сезоне 2018/19 Сиссоко помог "шпорам" достичь финала Лиги Чемпионов и был назван в символической сборной турнира.



Однако новый тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту не нашел применения 32-летнему французу, и тот перебрался к вернувшимся в Премьер-Лигу "шершням", которым будет очень полезен благодаря своему опыту.



Контракт Сиссоко с "Уотфордом" рассчитан на два года. Выступать за "шершней" Мусса будет под 19-м номером.