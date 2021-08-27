"Уотфорд" купил Сиссоко у "Тоттенхэма"
"Уотфорд" приобрел полузащитника Муссу Сиссоко у "Тоттенхэма". Сделка оценивается в 2.5 млн. фунтов.
Сиссоко впервые оказался в Англии еще в январе 2013, когда "Ньюкасл" пригласил его из "Тулузы". С тех пор Мусса сыграл 259 матчей в Премьер-Лиге, в 2016 году перебравшись в "Тоттенхэм" за 30 миллионов фунтов.
В сезоне 2018/19 Сиссоко помог "шпорам" достичь финала Лиги Чемпионов и был назван в символической сборной турнира.
Однако новый тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту не нашел применения 32-летнему французу, и тот перебрался к вернувшимся в Премьер-Лигу "шершням", которым будет очень полезен благодаря своему опыту.
Контракт Сиссоко с "Уотфордом" рассчитан на два года. Выступать за "шершней" Мусса будет под 19-м номером.
27.08.2021 20:00
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Какие 25 что вы там курите?
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Безумие... я не верю, что так задорого
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