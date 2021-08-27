"Тоттенхэм" приобрел Сарра

"Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Метца" Пап Матара Сарра.

18-летний Сарр заключил со "шпорами" долгосрочный контракт, но к команде Нуну Эшпириту Санту присоединится не сразу — остаток сезона 2021/22 Пап Матар проведет в "Метце" на правах аренды.



Сарр перебрался в "Метц" только год назад, приняв участие в 25 матчах за французский клуб в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



Добавим, трансфер сенегальского вундеркинда оценивается в 14.6 млн. фунтов плюс бонусы.