"Тоттенхэм" приобрел Сарра
"Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Метца" Пап Матара Сарра.
18-летний Сарр заключил со "шпорами" долгосрочный контракт, но к команде Нуну Эшпириту Санту присоединится не сразу — остаток сезона 2021/22 Пап Матар проведет в "Метце" на правах аренды.
Сарр перебрался в "Метц" только год назад, приняв участие в 25 матчах за французский клуб в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.
Добавим, трансфер сенегальского вундеркинда оценивается в 14.6 млн. фунтов плюс бонусы.
27.08.2021 19:35
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Отличный трансфер, прямая замена Винкси, к сожалению(
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