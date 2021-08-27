"Юнайтед" подтвердил возвращение Роналду
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Еще сутки назад казалось, что Роналду присоединится к "Манчестер Сити", однако ситуация быстро изменилась, и сейчас Криштиану находится на пороге возвращения в "Юнайтед", где он выступал с 2003 по 2009 год.
Достигнув договоренности с "Ювентусом", "красные дьяволы" все еще должны согласовать условия личного контракта с Роналду, а самому Криштиану предстоит пройти медобследование и уладить визовый вопрос.
Sky Sports предполагает, что 36-летний игрок сборной Португалии обойдется клубу с "Олд Траффорд" в 25 миллионов евро (21.3 млн. фунтов).
Роналду получал в Турине свыше 500 тыс. фунтов в неделю, и от его контракта оставался еще один год, поэтому "Ювентус" без лишних колебаний принял предложение "Юнайтед".
Сам Роналду уже покинул Турин и прибыл в Лиссабон, чтобы пройти там медобследование.
Добавим, в свой первый период в "Юнайтед" Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
27.08.2021 19:15
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Последние комментарии:
Не удивлюсь если Роналду на изи обоссыт по голам люкеку и хурикейна вместе взятых))
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Короче голосуйте, какой иманбек, ээ, тьфу , какой камбек лучше - Лукаку в Чел или Рон в Мю
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Жаль, что не в мс. Это был бы крах.
А мю итак рип
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Если будет стабильно играть, думаю, забьет больше Лукаку)
Фото топ. Славные были времена, эх
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Ну небыл бы Юнайтед :)) решили у голубых перехватить а то позор был бы... так теперь клуб пристарелых собрали :))
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а как же КОРОЛЬ??))))))) тру-сранк так хотел короля)))) ахахах 6лять шарлатана все через х.уй кидают, никто не хочет играть в бензоколонке, даже харри куколда подписать не смогли и гелевого деда))) рад за апл, будет интереснее намного
p\s роналду под руководством олега.....пхахпхм))
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Дома.
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Роналду, Варан и Санчо обошлись МЮ дешевле чем Кепа и Вернер Челси
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А ведь Манчестер Сити уже начал воздвигать памятник Кристине рядом с Компани и Сильвой. Вухахахахаххаха
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рон посмотрел-посмотрел реузльтаты жеребьевки и решшил в легкуюю группу с юнайтед заскочить
против месси так то зассал играть
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Канте , Джеймс , Рюди....и это тока в Шолсе такие людоеды...
Я не говорю про остальных костоломов из других команд...готовых сожрать старого Пеналду
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Шершавым по губам калалям))
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Станет личной сучкой Риса Джеймса...
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Вы е*у дали критиканы, которые что-то про его профпригодность вякают? Мужик в прошлом сезоне наколотил 35 голов. Кто в Европе помимо Холланда может с ним потягаться за звание главного забивалы? Он чисто на профессионализме и мотивации показать себя принесет дохрена пользы клубу. А насчет позиции тут все просто - чистый форвард, которого у МЮ сейчас по сути нет. Рэш забивает мало и играет больше по настроению, а сейчас и вовсе 3 месяца с тавмой пропустит и раньше декабря форму не наберет. На его позицию только Кавани и отчасти Гринвуд претендуют. Первый больше игрок ротации. Второму только 19 лет и важные матчи он не тянет. Играть рядом с таким дядей для него будет архи полезно, да и в целом в МЮ сейчас кроме Бруно лидеров нет. Присутствие на поле игрока такого калибра как КриРо в мотивационном плане пойдет только на пользу. Про маркетинговую и пиар составляющую я вообще молчу. Роналду - один из самых популярных людей планеты и ближайшие два года весь мир будет кайфовать от того, что в АПЛ играет такой ветеран.
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Поздравляю всех, это эпохальное событие)
Я именно так и хотел)
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МЮ конец. РОНАЛДУ будет назначать состав
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Ювентус топово разыграл комбинацию, избавились от обузы, да еще и заработали на этом.
От перехода португала в маню максимум можно поностальгировать, занятие на месяц-два, в остальном одни минусы. Такой игрок будет требовать постоянного старта, а это значит, что кто-то из молодых не будет получать практику. Он заберет все штрафные и пенки, тут однозначно упадет эффективность. Ну и авторитета у него явно больше чем у тренера сульшера. Можно ли перекрыть эти минусы 36 летнему игроку в апл, последние годы пешеходевшему в пенсионер лиге? хз хз.
Гвардиола разумно поступил, отказавшись от такого трансфера, ну и шейхи не стали ему перечить, все таки не дураки.
Маню похоже импульсивно в очередной раз поступил, неудивительно, что больших успехов давно нет.
Где был счастлив, туда не возвращайся (с)
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Просто Рон поводил по е6альникам шитюков и лично сpуманка и молдаванского грязного плиточника юльки))
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зашёл на трансфермаркет, Асенал ушёл в минус на 110 лямов, на кого блять?
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Глори глори МЮ!!!
Глори глори МЮ!!!
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