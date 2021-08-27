"Юнайтед" подтвердил возвращение Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Еще сутки назад казалось, что Роналду присоединится к "Манчестер Сити", однако ситуация быстро изменилась, и сейчас Криштиану находится на пороге возвращения в "Юнайтед", где он выступал с 2003 по 2009 год.

Достигнув договоренности с "Ювентусом", "красные дьяволы" все еще должны согласовать условия личного контракта с Роналду, а самому Криштиану предстоит пройти медобследование и уладить визовый вопрос.

Sky Sports предполагает, что 36-летний игрок сборной Португалии обойдется клубу с "Олд Траффорд" в 25 миллионов евро (21.3 млн. фунтов).

Роналду получал в Турине свыше 500 тыс. фунтов в неделю, и от его контракта оставался еще один год, поэтому "Ювентус" без лишних колебаний принял предложение "Юнайтед".

Сам Роналду уже покинул Турин и прибыл в Лиссабон, чтобы пройти там медобследование.

Добавим, в свой первый период в "Юнайтед" Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, трансферы, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 19:15

Количество просмотров Просмотров: 9235

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Последние комментарии:




  1. stilllove 27.08.2021 20:27 # stilllove
    Не удивлюсь если Роналду на изи обоссыт по голам люкеку и хурикейна вместе взятых))

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  2. kazakh12 27.08.2021 20:25 # kazakh12
    Короче голосуйте, какой иманбек, ээ, тьфу , какой камбек лучше - Лукаку в Чел или Рон в Мю

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  3. thegodfather 27.08.2021 20:24 # thegodfather
    Жаль, что не в мс. Это был бы крах.
    А мю итак рип

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  4. ian 27.08.2021 20:23 # ian
    Если будет стабильно играть, думаю, забьет больше Лукаку)
    Фото топ. Славные были времена, эх

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  5. chelsiukpro 27.08.2021 20:20 # chelsiukpro
    Ну небыл бы Юнайтед :)) решили у голубых перехватить а то позор был бы... так теперь клуб пристарелых собрали :))

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  6. bezviz 27.08.2021 20:19 # bezviz
    а как же КОРОЛЬ??))))))) тру-сранк так хотел короля)))) ахахах 6лять шарлатана все через х.уй кидают, никто не хочет играть в бензоколонке, даже харри куколда подписать не смогли и гелевого деда))) рад за апл, будет интереснее намного

    p\s роналду под руководством олега.....пхахпхм))

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  7. aalexander 27.08.2021 20:18 # aalexander
    Дома.

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  8. alex-maradona 27.08.2021 20:17 # alex-maradona
    Роналду, Варан и Санчо обошлись МЮ дешевле чем Кепа и Вернер Челси

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  9. warham 27.08.2021 20:15 # warham
    А ведь Манчестер Сити уже начал воздвигать памятник Кристине рядом с Компани и Сильвой. Вухахахахаххаха

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  10. superperez101 27.08.2021 20:12 # superperez101
    рон посмотрел-посмотрел реузльтаты жеребьевки и решшил в легкуюю группу с юнайтед заскочить
    против месси так то зассал играть

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  11. asnural 27.08.2021 20:12 # asnural
    Канте , Джеймс , Рюди....и это тока в Шолсе такие людоеды...
    Я не говорю про остальных костоломов из других команд...готовых сожрать старого Пеналду

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  12. palach221078 27.08.2021 20:09 # palach221078
    Шершавым по губам калалям))

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  13. asnural 27.08.2021 20:08 # asnural
    Станет личной сучкой Риса Джеймса...

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  14. empry 27.08.2021 20:07 # empry
    Вы е*у дали критиканы, которые что-то про его профпригодность вякают? Мужик в прошлом сезоне наколотил 35 голов. Кто в Европе помимо Холланда может с ним потягаться за звание главного забивалы? Он чисто на профессионализме и мотивации показать себя принесет дохрена пользы клубу. А насчет позиции тут все просто - чистый форвард, которого у МЮ сейчас по сути нет. Рэш забивает мало и играет больше по настроению, а сейчас и вовсе 3 месяца с тавмой пропустит и раньше декабря форму не наберет. На его позицию только Кавани и отчасти Гринвуд претендуют. Первый больше игрок ротации. Второму только 19 лет и важные матчи он не тянет. Играть рядом с таким дядей для него будет архи полезно, да и в целом в МЮ сейчас кроме Бруно лидеров нет. Присутствие на поле игрока такого калибра как КриРо в мотивационном плане пойдет только на пользу. Про маркетинговую и пиар составляющую я вообще молчу. Роналду - один из самых популярных людей планеты и ближайшие два года весь мир будет кайфовать от того, что в АПЛ играет такой ветеран.

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  15. chelsea88 27.08.2021 20:06 # chelsea88
    Поздравляю всех, это эпохальное событие)
    Я именно так и хотел)

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  16. asnural 27.08.2021 20:03 # asnural
    МЮ конец. РОНАЛДУ будет назначать состав

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  17. liverfun 27.08.2021 20:03 # liverfun
    Ювентус топово разыграл комбинацию, избавились от обузы, да еще и заработали на этом.
    От перехода португала в маню максимум можно поностальгировать, занятие на месяц-два, в остальном одни минусы. Такой игрок будет требовать постоянного старта, а это значит, что кто-то из молодых не будет получать практику. Он заберет все штрафные и пенки, тут однозначно упадет эффективность. Ну и авторитета у него явно больше чем у тренера сульшера. Можно ли перекрыть эти минусы 36 летнему игроку в апл, последние годы пешеходевшему в пенсионер лиге? хз хз.
    Гвардиола разумно поступил, отказавшись от такого трансфера, ну и шейхи не стали ему перечить, все таки не дураки.
    Маню похоже импульсивно в очередной раз поступил, неудивительно, что больших успехов давно нет.
    Где был счастлив, туда не возвращайся (с)

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  18. mufc1994 27.08.2021 20:02 # mufc1994
    Просто Рон поводил по е6альникам шитюков и лично сpуманка и молдаванского грязного плиточника юльки))

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  19. contrario 27.08.2021 20:01 # contrario
    зашёл на трансфермаркет, Асенал ушёл в минус на 110 лямов, на кого блять?

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  20. chebrec 27.08.2021 19:59 # chebrec
    Глори глори МЮ!!!
    Глори глори МЮ!!!

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