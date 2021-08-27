"Юнайтед" подтвердил возвращение Роналду

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о достигнутой договоренности насчет приобретения нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Еще сутки назад казалось, что Роналду присоединится к "Манчестер Сити", однако ситуация быстро изменилась, и сейчас Криштиану находится на пороге возвращения в "Юнайтед", где он выступал с 2003 по 2009 год.



Достигнув договоренности с "Ювентусом", "красные дьяволы" все еще должны согласовать условия личного контракта с Роналду, а самому Криштиану предстоит пройти медобследование и уладить визовый вопрос.



Sky Sports предполагает, что 36-летний игрок сборной Португалии обойдется клубу с "Олд Траффорд" в 25 миллионов евро (21.3 млн. фунтов).



Роналду получал в Турине свыше 500 тыс. фунтов в неделю, и от его контракта оставался еще один год, поэтому "Ювентус" без лишних колебаний принял предложение "Юнайтед".



Сам Роналду уже покинул Турин и прибыл в Лиссабон, чтобы пройти там медобследование.



Добавим, в свой первый период в "Юнайтед" Роналду забил 118 голов в 292 матчах, выиграв три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.