Клопп: "Нам не нужно покупать полузащитника"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не нуждается в замене для полузащитника Джорджиньо Вейналдума.
Сегодня утром появились слухи, что "Ливерпуль" сделал запрос насчет оцениваемого в 40 миллионов фунтов Ива Биссума из "Брайтона".
Однако Клопп не собирается покупать кого-либо "просто так". Юрген считает, что полузащита "Ливерпуля" идеально укомплектована, даже после расставания с Вейналдумом.
"Нам не нужно покупать полузащитника только из-за того, что кто-то доступен для трансфера".
"Нет смысла покупать кого-либо просто так. Если бы был игрок, который мог сделать нас лучше, мы постарались бы купить его".
"Вейналдум провел невероятное количество матчей за нас. Но у нас в полузащите просто нет места для еще одного игрока".
"Мы обладаем игроками с отличными навыками. Матч на прошлой неделе не означает, что Харви Эллиотт должен стать решением нашей проблемы в полузащите, потому что у нас нет такой проблемы".
"Я не могу помочь болельщикам, которые хотят, чтобы мы купили кого-нибудь просто так. У нас в полузащите порядок с навыками, динамикой, креативом, оборонительными и атакующими способностями, и места для новичка нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.
27.08.2021 19:00
Просмотров: 865
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Просто безмозглые портовые неудачники. Если Хендерсон или кто-то другой получит травму, то 1 в 1 повторится прошлогодняя ситуация с защитниками. Короче, скузня сама обрекает себя на страпон.
(ответить)
Полузащитник и игрок атакующего плана просто необходим. Гляньте в какую группу в лч мы попали - Атлетико, Милан, нас ждут тяжелые матчи, энергозатратные, после которых возможный травмы. В прошлом году не взяли замену Ловрену, исход мы знаем...
(ответить)
Ясно. Из дееспособных и стабильных умнас только Тьяго, Фаб и Хендо. Ну мб еще Милнер.
(ответить)
да не покупай никого Юра, всем уже понятно, что тебя руководство опять наепало, только ты их защищаешь почему то!
(ответить)
Клопп: "Хочу в Лигу Конференций"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий