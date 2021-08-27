Клопп: "Нам не нужно покупать полузащитника"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не нуждается в замене для полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Сегодня утром появились слухи, что "Ливерпуль" сделал запрос насчет оцениваемого в 40 миллионов фунтов Ива Биссума из "Брайтона".

Однако Клопп не собирается покупать кого-либо "просто так". Юрген считает, что полузащита "Ливерпуля" идеально укомплектована, даже после расставания с Вейналдумом.

"Нам не нужно покупать полузащитника только из-за того, что кто-то доступен для трансфера".

"Нет смысла покупать кого-либо просто так. Если бы был игрок, который мог сделать нас лучше, мы постарались бы купить его".

"Вейналдум провел невероятное количество матчей за нас. Но у нас в полузащите просто нет места для еще одного игрока".

"Мы обладаем игроками с отличными навыками. Матч на прошлой неделе не означает, что Харви Эллиотт должен стать решением нашей проблемы в полузащите, потому что у нас нет такой проблемы".

"Я не могу помочь болельщикам, которые хотят, чтобы мы купили кого-нибудь просто так. У нас в полузащите порядок с навыками, динамикой, креативом, оборонительными и атакующими способностями, и места для новичка нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 19:00

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  1. true-manc 27.08.2021 20:01 # true-manc
    Просто безмозглые портовые неудачники. Если Хендерсон или кто-то другой получит травму, то 1 в 1 повторится прошлогодняя ситуация с защитниками. Короче, скузня сама обрекает себя на страпон.

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  2. firmino9 27.08.2021 19:43 # firmino9
    Полузащитник и игрок атакующего плана просто необходим. Гляньте в какую группу в лч мы попали - Атлетико, Милан, нас ждут тяжелые матчи, энергозатратные, после которых возможный травмы. В прошлом году не взяли замену Ловрену, исход мы знаем...

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  3. gerrard08 27.08.2021 19:41 # gerrard08
    Ясно. Из дееспособных и стабильных умнас только Тьяго, Фаб и Хендо. Ну мб еще Милнер.

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  4. scauzer11 27.08.2021 19:07 # scauzer11
    да не покупай никого Юра, всем уже понятно, что тебя руководство опять наепало, только ты их защищаешь почему то!

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  5. jirrort 27.08.2021 19:06 # jirrort
    Клопп: "Хочу в Лигу Конференций"

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