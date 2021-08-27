Клопп: "Нам не нужно покупать полузащитника"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не нуждается в замене для полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Сегодня утром появились слухи, что "Ливерпуль" сделал запрос насчет оцениваемого в 40 миллионов фунтов Ива Биссума из "Брайтона".



Однако Клопп не собирается покупать кого-либо "просто так". Юрген считает, что полузащита "Ливерпуля" идеально укомплектована, даже после расставания с Вейналдумом.



"Нам не нужно покупать полузащитника только из-за того, что кто-то доступен для трансфера".



"Нет смысла покупать кого-либо просто так. Если бы был игрок, который мог сделать нас лучше, мы постарались бы купить его".



"Вейналдум провел невероятное количество матчей за нас. Но у нас в полузащите просто нет места для еще одного игрока".



"Мы обладаем игроками с отличными навыками. Матч на прошлой неделе не означает, что Харви Эллиотт должен стать решением нашей проблемы в полузащите, потому что у нас нет такой проблемы".



"Я не могу помочь болельщикам, которые хотят, чтобы мы купили кого-нибудь просто так. У нас в полузащите порядок с навыками, динамикой, креативом, оборонительными и атакующими способностями, и места для новичка нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.