Бенжамен Менди оставлен под арестом

Представ перед магистратским судом Честера сегодня, защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был оставлен под арестом до следующего заседания.

Напомним, накануне 27-летнему французу были предъявлены обвинения по четырем пунктам насчет изнасилования и по одному пункту насчет сексуального насилия, после чего "Сити" немедленно отстранил игрока от исполнения своих обязанностей.



Сегодня Менди в бронированном грузовике и с полицейским сопровождением доставили суд, где Бенжамен лишь подтвердил свои имя, адрес и дату рождения и ознакомился с обвинениями через переводчика. Прошение адвокатов об освобождении под залог было отклонено.



Далее Менди был доставлен обратно в следственный изолятор, а его дело передали Королевскому суду Честера, заседание которого назначено на 10 сентября.



Как добавляет BBC, предъявленные футболисту обвинения касаются трех разных женщин, одной из которых на момент преступления еще не было 18 лет. Свою последнюю жертву, как предполагает следствие, экс-игрок "Монако" изнасиловал ранее в этом месяце.



