Клопп: "Роналду — это приобретение не на будущее"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Криштиану Роналду не является "приобретением на будущее".

Не сумев договориться с "Манчестер Сити", Роналду, судя по всему, все же вернется в Премьер-Лигу этим летом. Сейчас Криштиану близок к компромиссу со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед".



Клопп довольно равнодушен к такой активности конкурентов и продолжает твердить, что его клуб работает на трансферном рынке по другим принципам.



"Я следил за новостями насчет Роналду как футбольный болельщик, но я без понятия, что там происходит. Не мне судить об этом, но если какой-то клуб может себе его позволить, то это приобретение не на будущее, не на следующие три-четыре года, а для сейчас и сразу".



"Так работают некоторые клубы, и это нормально, но должны быть другие способы. Есть клубы, которые ориентируются на два-три года вперед и при этом добиваются успеха".



"Не всегда побеждает команда с лучшим в мире составом. Важно развивать своих игроков, развиваться как клуб, и именно это мы делаем".



"У нас есть ресурсы, и мы уже достаточно давно развиваем свой проект. У меня нет времени оглядываться на другие клубы. Я вижу новости, но мне некогда думать о том, на что они способны".



"Мы купили Конате. Он стоил немалых денег. Что касается всех этих атакующих игроков, которых покупают другие клубы... Они думают, что им это необходимо, и у них есть ресурсы для этого. Но мы не будем использовать это как оправдание", — цитирует Клоппа ESPN.