Клопп: "Роналду — это приобретение не на будущее"

Юрген Клопп и Криштиану Роналду Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Криштиану Роналду не является "приобретением на будущее".

Не сумев договориться с "Манчестер Сити", Роналду, судя по всему, все же вернется в Премьер-Лигу этим летом. Сейчас Криштиану близок к компромиссу со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед".

Клопп довольно равнодушен к такой активности конкурентов и продолжает твердить, что его клуб работает на трансферном рынке по другим принципам.

"Я следил за новостями насчет Роналду как футбольный болельщик, но я без понятия, что там происходит. Не мне судить об этом, но если какой-то клуб может себе его позволить, то это приобретение не на будущее, не на следующие три-четыре года, а для сейчас и сразу".

"Так работают некоторые клубы, и это нормально, но должны быть другие способы. Есть клубы, которые ориентируются на два-три года вперед и при этом добиваются успеха".

"Не всегда побеждает команда с лучшим в мире составом. Важно развивать своих игроков, развиваться как клуб, и именно это мы делаем".

"У нас есть ресурсы, и мы уже достаточно давно развиваем свой проект. У меня нет времени оглядываться на другие клубы. Я вижу новости, но мне некогда думать о том, на что они способны".

"Мы купили Конате. Он стоил немалых денег. Что касается всех этих атакующих игроков, которых покупают другие клубы... Они думают, что им это необходимо, и у них есть ресурсы для этого. Но мы не будем использовать это как оправдание", — цитирует Клоппа ESPN.



Метки Клопп, Ливерпуль, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 27.08.2021 18:41 # lfcynwa
    Этим трансфером больше чем Юрген на юнитед ссикнет их руководство. Теперь никакого Холланда на след.лето с перспективой на скамовское будущее.
    Поздравляю

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  2. ganinilyha 27.08.2021 18:25 # ganinilyha
    Когда он был на будущее, свалил в Реал за славой. Но скамцы до сих пор по нему слюнки пускают.

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  3. brown-ale 27.08.2021 18:09 # brown-ale
    Если бы у Клоппа был анлим на счете, он бы говорил по-другому.

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  4. slash-lfc 27.08.2021 18:03 # slash-lfc
    Да зае6ал ты выгораживать Феэсьге, Юра.

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