"Ньюкасл" разлучил братьев Лонгстаффов

Мэтти Лонгстафф Полузащитник "Ньюкасла" Мэтти Лонгстафф отправился в аренду в "Абердин" до конца сезона 2021/22.

Младший брат Шона Лонгстаффа дебютировал за "Ньюкасл" в августе 2019, позже в том сезоне отметившись запоминающимся голом против "Манчестер Юнайтед".

Однако из-за собственных травм и высокой конкуренции в составе 21-летний Мэтти принял участие лишь в пяти матчах Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

Командировка в шотландский "Абердин" поможет Лонгстаффу получить столь необходимую игровую практику и продолжить свое развитие.

Перед уходом в аренду Мэтти продлил свой контракт с "сороками" на 12 месяцев — до июня 2022.


Метки Абердин, аренда, контракты, Лонгстафф, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 17:45

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