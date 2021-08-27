"Сити" вышел из борьбы за Роналду, и тот может вернуться в "Юнайтед"

Ситуация вокруг Криштиану Роналду изменилась на 180 градусов. "Манчестер Сити" вышел из борьбы за нападающего "Ювентуса", который теперь ближе всего к возвращению в "Манчестер Юнайтед".

Ранее на текущей неделе появилась информация, что Роналду согласился перейти в "Сити" и даже договорился с "горожанами" об условиях двухлетнего контракта с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



Как утверждает Sky Sports, Криштиану действительно был предложен "Сити", однако "горожане" не проявили особого энтузиазма — особенно с учетом необходимости платить компенсацию "Ювентусу".



В конце концов на "Этихад" решили, что 36-летний португалец не соответствует нужному им профилю, а потому завершили переговоры.



Зато, как передает BBC, в переговоры о приобретении Роналду — по приглашению агента игрока Жорже Мендеша — вступил его бывший клуб "Юнайтед", хотя изначально считалось, что "красные дьяволы" не претендуют на Криштиану.



"Я не думал, что Криштиану уйдет из "Ювентуса". Если он когда-либо захочет уйти из "Ювентуса", он знает, что мы здесь".



"На мой взгляд, он величайший игрок всех времен. Мы немного общаемся, а также я знаю, что Бруну (Фернандеш) тоже с ним разговаривает. В последние дни было много спекуляций".



"Давайте посмотрим, что случится с Криштиану, он легенда этого клуба. Я играл вместе с ним и тренировал его. Он потрясающий человек. Время покажет", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер на своей пресс-конференции в пятницу.