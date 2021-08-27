"Сити" вышел из борьбы за Роналду, и тот может вернуться в "Юнайтед"
Ситуация вокруг Криштиану Роналду изменилась на 180 градусов. "Манчестер Сити" вышел из борьбы за нападающего "Ювентуса", который теперь ближе всего к возвращению в "Манчестер Юнайтед".
Ранее на текущей неделе появилась информация, что Роналду согласился перейти в "Сити" и даже договорился с "горожанами" об условиях двухлетнего контракта с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.
Как утверждает Sky Sports, Криштиану действительно был предложен "Сити", однако "горожане" не проявили особого энтузиазма — особенно с учетом необходимости платить компенсацию "Ювентусу".
В конце концов на "Этихад" решили, что 36-летний португалец не соответствует нужному им профилю, а потому завершили переговоры.
Зато, как передает BBC, в переговоры о приобретении Роналду — по приглашению агента игрока Жорже Мендеша — вступил его бывший клуб "Юнайтед", хотя изначально считалось, что "красные дьяволы" не претендуют на Криштиану.
"Я не думал, что Криштиану уйдет из "Ювентуса". Если он когда-либо захочет уйти из "Ювентуса", он знает, что мы здесь".
"На мой взгляд, он величайший игрок всех времен. Мы немного общаемся, а также я знаю, что Бруну (Фернандеш) тоже с ним разговаривает. В последние дни было много спекуляций".
"Давайте посмотрим, что случится с Криштиану, он легенда этого клуба. Я играл вместе с ним и тренировал его. Он потрясающий человек. Время покажет", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер на своей пресс-конференции в пятницу.
27.08.2021 17:10
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Последние комментарии:
Кто кроме скумов так умеет?
Подписать пенсионера 6лять который вообще никому не нужен и все равно умудриться согласиться платить ему под 500 штук в неделю???
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Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск.
Гонимые пререгаты должны быть рады этой новости....
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Лысая xyйня заблокировала трансфер 100проц. Зассал тренировать лучшего нападающего в истории. Пусть теперь сосет с фиранами и жизусами
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блять история канеш была бы красивая, но нахуй же не нужон, разве что заработать на футболках
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• «Манчестер Юнайтед» предложил Роналду 2-летний контракт с ЗП 480 тыс. фунтов в неделю.
ахахахахаха
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Ди Марцио сообщает (https://gianlucadimarzio.com/it/cristiano-ronaldo-manchester-united-juventus-cifre) подробности: "Юнайтед" заплатит "Ювентусу" 25 миллионов евро, что меньше того, что "Ювентус" хотел (28.8 миллионов), чтобы покрыть убытки от трансфера Роналду из "Реала". Помимо этого, самому Роналду "дьяволы" предложат 25 миллионов фунтов за сезон - обращаю ваше внимание, ПОСЛЕ вычета налогов. То есть, зарплата Роналду составит ± 480 000 фунтов в неделю чистыми. До вычета налогов - около 700к фунтов в неделю, что точно сделает его самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.
ахахаа, 700к в неделю, это х2.3 от зп де брюйне
Понятно что его нахуй послали
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теперь Сити без нападающего скорее всего вылетит из борьбы за чемпионство. может и не сразу, но отсутствие толкового напа скажется по ходу сезона, я практически уверен в этом. хотя мб под конец подсуетятся и кого-то всё-таки подпишут, хотя хз кто из толковых напов остался на рынке доступен
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ебутся коты ,вот это новости
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Ну теперь, как с Кейном. Все будут излагать свои причёсанные версии событий и "истинные" причины, которые сподвигли Роналду к тому или иному решению, и вряд ли они будут близки к реальным.
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Сделка завершена. Криштиану Роналду — новый игрок «Манчестер Юнайтед»!
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ЭЭЭЭНД... ВЭЛКОМ БАК!!! КРИСТИАНА РАНАЛЬДААААА
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Бывшие товарищи по команде ясно сказали Криштиану Роналду, что его положение в истории «Манчестер Юнайтед» и страсть, с которой его до сих пор поддерживают болельщики, будут навсегда подорваны, если он подпишет контракт с «Манчестер Сити».
«Сити» остался недоволен поведением Жорже Мендеша, поскольку он решил, что в плане эмоций будет лучше вернуться в «Манчестер Юнайтед», чем присоединиться к их ненавистным соперникам.
«Манчестер Юнайтед» планирует провести медицинское обследование Криштиану Роналду в Лиссабоне.
Роналду сообщил «Манчестер Сити», что они его больше не интересуют, как только с ним связался «Манчестер Юнайтед».
Где там шлюшья поросль тру-срам????
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Самый никчемный клуб в истории человечества.
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Тупые обрыганы которые лили на него гавно последние дни переобуваются в воздухе ))) вся суть этих ребят
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вобще посрать, где он будет...
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ну что, господа колбасники и пенсы, ждём возвращения большого количества скамопид0ров из-под шконки, из которой они не вылезали последние лет 5 ухехехехеххехехехе
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@FabrizioRomano
9m
Jorge Mendes have just received official contract proposal by Manchester United for Cristiano Ronaldo. The comeback is more than close - now at “final stages”. #MUFC
Cristiano wants to re-join Man United. He’s ready to accept “as soon as possible”.
(ответить)
Девочки, я вам сразу сказал, что его не будет в щити
(ответить)
Фатима на радостях будет танцевать голой и без платка братишки. По такому случаю позволим маленькой нашей.
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27.08.2021 17:21 #
true-manc
КОРОЛИ!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/87961/
СОСИТЕ!!!
А другим,кто сомневается в проф.пригодности,вспомните ваши хейты Кавани при трансфере в МЮ.
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