Гвардиола высказался насчет Роналду, Кейна и своего будущего

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы насчет Криштиану Роналду, Харри Кейна и своего будущего.

Согласно слухам, "Сити" уже договорился с Роналду и теперь ищет компромисс с "Ювентусом", чтобы подписать 36-летнего португальца. Однако Гвардиола намекает, что этот трансфер зависит не от туринского клуба, а от самого Криштиану.



"Роналду сам решит, где он хочет играть. Это не решение "Манчестер Сити", не мое решение. Прямо сейчас кажется, что мы очень, очень далеки".



"Хочу ли я заполучить Роналду? Я невероятно счастлив своим подбором игроков. Я больше, чем доволен. У нас прежний состав, за исключением ухода Серхио (Агуэро) и прихода Джека (Грилиша)".



"Такого рода игроки сами решают свою судьбу. Месси сам решил отправиться в Париж. Такого рода игроки сами стучат в дверь, сами звонят", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Также Хосеп прокомментировал решение нападающего Харри Кейна, за которым охотился "Сити", остаться в "Тоттенхэме".



"Наш клуб сделал все возможное. Мы не вели переговоров с "Тоттенхэмом" и не сделали ни одного предложения, потому что они не захотели вступать в переговоры. Это можно понять".



"Если бы они были открыты к диалогу, что-нибудь могло и получиться. Но мы не собирались платить 200 миллионов фунтов. Мы пытались договориться, но мистер Даниэль Леви, большой мастер переговоров, этого не захотел".



"Он игрок "Тоттенхэма", и мы желаем ему всего наилучшего в Лондоне", — сообщил Гвардиола.



Наконец, Гвардиола пояснил свои собственные слова о том, что он собирается уйти из "Сити" в 2023 году. В реальности каталонец открыт к продлению своего контракта.



"Я не помышляю о том, чтобы уйти через два года. Я могу уйти через два месяца, если результаты будут недостаточно хороши или если руководство будет недовольно мной. Я могу уйти через три месяца или через пять лет".



"Я лишь имел ввиду, что после моего периода в "Сити" мне потребуется перерыв. Это может произойти через один месяц, два года, пять лет. Прямо сейчас у меня нет причин уходить", — добавил Гвардиола.