Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
В рамках группового этапа Лиги Конференций "Тоттенхэм" сыграет с "Ренном", "Витессом" и словенской "Мурой".
Победив "Пасуш де Феррейру" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в рамках раунда плей-офф квалификации, "шпоры" попали на групповую стадию нового турнира УЕФА.
Проведенная сегодня жеребьевка определила команду Нуну Эшпириту в Группу G. "Тоттенхэм" ожидают выезды во Францию, Голландию и Словению, хотя путешествия могли быть гораздо более экзотическими, учитывая географию турнира.
Как и в Лиге Европы, групповой этап Лиги Конференций будет разыгран с 16 сентября по 9 декабря.
27.08.2021 16:00
Просмотров: 1247
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
АЛАШКЕРТ ЧЕМПИОН
(ответить)
Чет алматинцам не свезло с жеребьевкой. Была возможность увидел "кур" или "Рому", а будут довольствоваться всякими ноунеймами.
(ответить)
Делаем ставки столько продержится этот недотурик
(ответить)
у арсенала своя жеребьёвка будет, и он там уже в финале да и победитель в принципе))
(ответить)
Везде какие жеребьевки нигде блеать не могу найти Аснл… будут ли ещё какие нибудь жеребьевки?…
(ответить)
Чисто кубок лиги какой-то
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий