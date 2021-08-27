Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций

В рамках группового этапа Лиги Конференций "Тоттенхэм" сыграет с "Ренном", "Витессом" и словенской "Мурой".

Победив "Пасуш де Феррейру" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в рамках раунда плей-офф квалификации, "шпоры" попали на групповую стадию нового турнира УЕФА.



Проведенная сегодня жеребьевка определила команду Нуну Эшпириту в Группу G. "Тоттенхэм" ожидают выезды во Францию, Голландию и Словению, хотя путешествия могли быть гораздо более экзотическими, учитывая географию турнира.



Как и в Лиге Европы, групповой этап Лиги Конференций будет разыгран с 16 сентября по 9 декабря.



