Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций

Александер Чеферин В рамках группового этапа Лиги Конференций "Тоттенхэм" сыграет с "Ренном", "Витессом" и словенской "Мурой".

Победив "Пасуш де Феррейру" по сумме двух матчей со счетом 3:1 в рамках раунда плей-офф квалификации, "шпоры" попали на групповую стадию нового турнира УЕФА.

Проведенная сегодня жеребьевка определила команду Нуну Эшпириту в Группу G. "Тоттенхэм" ожидают выезды во Францию, Голландию и Словению, хотя путешествия могли быть гораздо более экзотическими, учитывая географию турнира.

Как и в Лиге Европы, групповой этап Лиги Конференций будет разыгран с 16 сентября по 9 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций


Метки жеребьевка, Лига Конференций, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 16:00

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  1. gerrard08 27.08.2021 16:41 # gerrard08
    АЛАШКЕРТ ЧЕМПИОН

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  2. empry 27.08.2021 16:24 # empry
    Чет алматинцам не свезло с жеребьевкой. Была возможность увидел "кур" или "Рому", а будут довольствоваться всякими ноунеймами.

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  3. ganinilyha 27.08.2021 16:14 # ganinilyha
    Делаем ставки столько продержится этот недотурик

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  4. scauzer11 27.08.2021 16:14 # scauzer11
    у арсенала своя жеребьёвка будет, и он там уже в финале да и победитель в принципе))

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  5. chelsealondon 27.08.2021 16:06 # chelsealondon
    Везде какие жеребьевки нигде блеать не могу найти Аснл… будут ли ещё какие нибудь жеребьевки?…

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  6. pozitiv4ik 27.08.2021 16:00 # pozitiv4ik
    Чисто кубок лиги какой-то

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