Рафинья опасался, что ему отрежут ногу

Вингер "Лидса" Рафинья признался, что опасался ампутации своей ноги после столкновения с полузащитником "Манчестер Сити" Фернандиньо в прошлом сезоне.

Рафинья очень достойно провел свой дебютный английский сезон, который был омрачен для него полученной против "Сити" травмой 10 апреля.



В самой концовке того матча, выигранного "Лидсом" со счетом 1:2, Рафинья пострадал от своего соотечественника Фернандиньо. 24-летний бразилец всерьез опасался, что ему отрежут ногу в госпитале.



"Он (Фернандиньо) сильно ударил меня по бедру. Я привык к уличному футболу, когда ты прикладываешь лед и продолжаешь игру. Нет крови — не фола! Ты должен сломать свою ногу, чтобы тебя пожалели!"



"Поэтому я сказал Марсело (Бьелсе): "Не волнуйся, через два-три дня я буду в норме".



"Но когда я вернулся домой и снял бандаж, моя нога опухла. Она была вдвое толще, чем правая. И у меня упало кровяное давление".



"Я позвонил доктору, который отвез меня в госпиталь. Боль была такой сильной, что мне поставили анестезию. Я не мог ходить. Я даже не мог сесть в машину".



"Оказывается, у меня диагностировали такую вещь, как внутренняя гематома. Доктора сказали, что мне нужна операция, чтобы удалить всю кровь. Меня никогда не оперировали прежде".



"Они также сказали, что я пропущу остаток сезона. Иногда я чувствовал, что лишусь своей ноги. Слава Богу, они так и не нашли тромба в крови, как опасались".



"Я остался там на ночь, и мне кололи обезболивающее и лекарства. На следующее утро я отправился домой, а спустя три дня смог отложить костыли в сторону".



"Но затем боль вернулась. Мне пришлось снова удалять кровь из ноги. Я посетил госпиталь четыре раза, и они откачали почти 100 мл крови", — цитирует Рафинью Daily Star.



