Рафинья опасался, что ему отрежут ногу

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья признался, что опасался ампутации своей ноги после столкновения с полузащитником "Манчестер Сити" Фернандиньо в прошлом сезоне.

Рафинья очень достойно провел свой дебютный английский сезон, который был омрачен для него полученной против "Сити" травмой 10 апреля.

В самой концовке того матча, выигранного "Лидсом" со счетом 1:2, Рафинья пострадал от своего соотечественника Фернандиньо. 24-летний бразилец всерьез опасался, что ему отрежут ногу в госпитале.

"Он (Фернандиньо) сильно ударил меня по бедру. Я привык к уличному футболу, когда ты прикладываешь лед и продолжаешь игру. Нет крови — не фола! Ты должен сломать свою ногу, чтобы тебя пожалели!"

"Поэтому я сказал Марсело (Бьелсе): "Не волнуйся, через два-три дня я буду в норме".

"Но когда я вернулся домой и снял бандаж, моя нога опухла. Она была вдвое толще, чем правая. И у меня упало кровяное давление".

"Я позвонил доктору, который отвез меня в госпиталь. Боль была такой сильной, что мне поставили анестезию. Я не мог ходить. Я даже не мог сесть в машину".

"Оказывается, у меня диагностировали такую вещь, как внутренняя гематома. Доктора сказали, что мне нужна операция, чтобы удалить всю кровь. Меня никогда не оперировали прежде".

"Они также сказали, что я пропущу остаток сезона. Иногда я чувствовал, что лишусь своей ноги. Слава Богу, они так и не нашли тромба в крови, как опасались".

"Я остался там на ночь, и мне кололи обезболивающее и лекарства. На следующее утро я отправился домой, а спустя три дня смог отложить костыли в сторону".

"Но затем боль вернулась. Мне пришлось снова удалять кровь из ноги. Я посетил госпиталь четыре раза, и они откачали почти 100 мл крови", — цитирует Рафинью Daily Star.


Метки Лидс, Рафинья, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 347

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 27.08.2021 15:09 # chr1s8rown
    Хернандиньо ебанный гавно петушок

    (ответить)

  2. danny949494 27.08.2021 15:03 # danny949494
    > после столкновения с полузащитником "Манчестер Сити"

    Король!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: