Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Представляющие Премьер-Лигу "Лестер" и "Вест Хэм" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Проведенная УЕФА жеребьевка определила "лис" в Группу C, куда также попали "Наполи", московский "Спартак" и варшавская "Легия".



"Молотобойцы" в свою очередь оказались в Группе H, где их соперниками станут загребское "Динамо", "Генк" и венский "Рапид".



Добавим, первый тур группового этапа Лиги Европы будет сыгран 16 сентября, а заключительный шестой — 9 декабря.



