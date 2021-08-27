Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Лига Европы Представляющие Премьер-Лигу "Лестер" и "Вест Хэм" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Проведенная УЕФА жеребьевка определила "лис" в Группу C, куда также попали "Наполи", московский "Спартак" и варшавская "Легия".

"Молотобойцы" в свою очередь оказались в Группе H, где их соперниками станут загребское "Динамо", "Генк" и венский "Рапид".

Добавим, первый тур группового этапа Лиги Европы будет сыгран 16 сентября, а заключительный шестой — 9 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы


Метки Вест Хэм, жеребьевка, Лестер, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 27.08.2021 15:16 # lahmatyj
    У молотков так-то группа лёгкая, выходить обязаны. Но ебучие дилды, о5 деняк нет на трансферы. Нап один единственный, это ж пиздец. Зато киперов аж 4 штуки.

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  2. bezviz 27.08.2021 14:48 # bezviz
    наполи-лестер топчик матчи будут, стоил глянуть

    арсенала нет даже среди этого г0вна, как же я ору))

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  3. dentinho 27.08.2021 14:36 # dentinho
    хана мясникам конечно

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  4. true-manc 27.08.2021 14:10 # true-manc
    ливерпул в какой группе?

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  5. scauzer11 27.08.2021 14:06 # scauzer11
    Спартаку фортануло конечно))))

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  6. yamateh 27.08.2021 14:01 # yamateh
    Изи для Лис и ВХ

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