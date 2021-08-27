Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Представляющие Премьер-Лигу "Лестер" и "Вест Хэм" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.
Проведенная УЕФА жеребьевка определила "лис" в Группу C, куда также попали "Наполи", московский "Спартак" и варшавская "Легия".
"Молотобойцы" в свою очередь оказались в Группе H, где их соперниками станут загребское "Динамо", "Генк" и венский "Рапид".
Добавим, первый тур группового этапа Лиги Европы будет сыгран 16 сентября, а заключительный шестой — 9 декабря.
27.08.2021 14:00
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Последние комментарии:
У молотков так-то группа лёгкая, выходить обязаны. Но ебучие дилды, о5 деняк нет на трансферы. Нап один единственный, это ж пиздец. Зато киперов аж 4 штуки.
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наполи-лестер топчик матчи будут, стоил глянуть
арсенала нет даже среди этого г0вна, как же я ору))
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хана мясникам конечно
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ливерпул в какой группе?
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Спартаку фортануло конечно))))
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Изи для Лис и ВХ
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