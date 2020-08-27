"Юнайтед" не будет вступать в борьбу за Роналду

"Манчестер Юнайтед" решил не вступать в борьбу с "Манчестер Сити" за нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Согласно слухам, Роналду уже договорился с "Сити" и теперь ждет, когда "Ювентус" согласится его отпустить из клуба.



Ранее пресса сообщала, что "горожане" надеются подписать Криштиану бесплатно и на относительно скромную для такой звезды зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю.



В этой ситуации многие болельщики "Юнайтед" недоумевают насчет бездействия своего клуба, ведь "красным дьяволам" тоже не помешает усиление позиции центрального нападающего.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "Юнайтед" сознательно решил не возвращать 35-летнего португальца, который выступал на "Олд Траффорд" с 2003 по 2009 год.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер остается большим поклонником своего бывшего партнера по команде, но у клуба другие планы. На этот сезон у "дьяволов" есть Эдинсон Кавани, а дальше они надеются заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".